L’empresa Giropes, ubicada al polígon industrial de Vilamalla, ha desenvolupat la seva expansió econòmica i empresarial des del 1996, any de la seva fundació. Però, va ser a partir del 2009 quan va començar la seva reestructuració amb noves directrius en l’àmbit estratègic que van assentar les bases pel seu creixement durant els següents 12 anys.

Aquest any 2021, Giropes celebra el seu 25è aniversari, temps en el qual ha aconseguit diferents èxits. Un dels més importants ha estat confeccionar un equip multidisciplinari, que ha dut a terme grans canvis a nivell estructural, organitzatiu, de desenvolupament de producte i encarat a l’atenció del client. En menys de deu anys, Giropes ha passat d’un equip de quaranta persones a gairebé cent cinquanta, no tant sols engrandint la plantilla en departaments existents, sinó ampliant el ventall de posicions dins l’empresa.

Pel que fa al seu àmbit d’actuació, Giropes dissenya, fabrica i comercialitza solucions de pesatge específiques per diferents sectors econòmics.

Progressió constant

Va iniciar la seva activitat amb la fabricació de bàscules per camions en un petit taller. L’any 2005 va iniciar la venda de balances mitjanes i petites a través de la marca Baxtran oferint productes de qualitat amb preus econòmics per sectors industrials, però, també enfocats al canal d’hostaleria Horeca.

A partir de l’any 2010, l’empresa vilamallenca ha estat immersa en un pla d’inversió en solucions de software i desenvolupament de producte electrònic per l’automatització de bàscules de camions. Això els ha permès fer un pas endavant a nivell tecnològic oferint solucions pel control de pesatge i accés per l’entrada i sortida de plantes industrials, de reciclatge i altres àmbits on és vital aquest control.

Giropes també ha decidit apostar amb força pel desenvolupament de solucions en línies de producció gràcies a la gamma d’indicadors propis i un software de gestió. Les solucions de pesatge per aquest sector han tingut una gran acollida entre empreses d’envasat d’aliments, les quals cada vegada més es decanten per una semiautomatització del pesatge en línies de producció.

A més, a través de la marca Girwim també s’han desenvolupat solucions de pesatge de vehicles en moviment en estacions de control de pes en carretera i peatges d’arreu del món.

Giropes exposa els seus productes en diferents fires nacionals i internacionals a països com Itàlia, França, Països Baixos, Alemanya, Portugal o Xina. Una expansió internacional que distribueix els productes de la companyia a més de cinquanta-cinc països arreu del món.

GIROPES

Adreça: carrer Molló, 3. Vilamalla

Telèfon: 972 527 212

Web: www.giropes.com