Carlos Álvarez és l'actual alcalde de Vilamalla. Parlem amb ell sobre la importància dels dos polígons industrials que té el municipi i que, enguany, han rebut els distintius de qualitat de la Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials, els primers que s'han lliurat a la demarcació Girona i els segons de Catalunya.

Quin tipus d’empreses trobem en els dos polígons de Vilamalla?

De tot tipus: d’alimentació, logístiques, de fabricació, magatzems, principalment, també industrials.

Aquí no es pot instal·lar qualsevol cosa.

No, està limitat per usos tot i que la majoria de les activitats industrials es poden muntar. Això sí, es té cura que no puguin perjudicar l’entorn.

Els polígons han revertit positivament en el poble o han estat un handicap?

Han donat vida i activitat comercial però no només al poble si no a tota la comarca. Nosaltres sempre hem tingut molt clar que perquè hi hagi qualitat de vida a les zones residencials, els polígons industrials han d’estar en perfectes condicions perquè els emprenedors puguin fer les seves activitats amb garantia total. És la nostra obligació mimar la indústria de la comarca per generar llocs de treball que és el que necessita la comarca perquè aquesta sigui més rica i es visqui millor.

Un dels seus punts forts són les immillorables connexions.

Cert, en qüestió d’infraestructures estan ben connectats i tenim unes infraestructures viàries que, justament ara, s’està treballant fent el projecte per posar en marxa el que és l’estació de mercaderies, que seria un altre dels serveis del que disposarien.

On també s’està invertint és en l’adequació del recinte de l’estació fitosanitària de camions .

Sí, s’estan executant justament ara les obres. Era una reclamació per part nostre des de fa anys que quedava pendent. Una de les peticions que hem fet a la subdelegació del Govern, a qui correspon el seu manteniment i explotació, que aquest pàrquing ha d’estar controlat i endreçat.