La companyia Transports Bosch Portillo duu a terme una gran part del transport de Plusfresc, cadena de supermercats lleidatana especialitzada en productes frescos i amb un fort compromís a favor de la sostenibilitat, tal com ha demostrat amb l’adquisició d’un Renault Trucks D ZE 100% elèctric signada per les dues companyies de la mà de François Bottinelli, CEO de Renault Trucks Espanya i el representant de Bosch Portillo. El nou camió, comercialitzat pel concessionari oficial Motor Tarrega Trucks, és el primer elèctric que s’incorporarà a les rutes de repartiment urbà d’aquests supermercats per tot Catalunya.

El camió de 16 tones acabat d’adquirir, amb tecnologia 100% elèctrica, és el primer d’aquestes característiques que es posa en circulació en mans d’una companyia per al segment de la distribució a Catalunya. Transports Bosch Portillo i Plusfresc es declaren «orgullosos» de fer aquest nou pas cap a la necessària transició energètica a la mobilitat urbana, ja iniciat amb un vehicle de gas, també de Renault Trucks, a principis d’any.

Empresa pionera

Tots dos vehicles han estat gestionats pel grup Motor Tàrrega, el seu distribuïdor Renault Trucks de confiança, alineat amb els valors pioners d’innovació i posada en marxa. Com a punt certificat de Red ZEReady compta amb carregadors elèctrics a totes les seves instal·lacions, així com zones adaptades a aquesta tecnologia i personal tècnic format per atendre vehicles industrials elèctrics.

El nou vehicle és un Renault Trucks D Z.E. de 16 tones, amb unes dimensions, capacitat i autonomia perfectament alineades per complir les seves rutes de repartiment diàries, mantenint la cadena de fred en estar equipat amb isoterm i equip de fred incorporat al mateix camió elèctric. Compte amb interfície de connexió ajustada a la carrosseria, una conducció silenciosa i un confort de conducció, tant a bord com en càrrega i descàrrega, que garanteixen facilitar la tasca del transportista.

Motor Tàrrega manté la seva aliança amb Renault Trucks des de fa més de cinquanta anys i té tallers a la Seu d’Urgell, Lleida, Tàrrega, Manresa, Girona i Figueres-El Far d’Empordà.

MOTOR TÀRREGA TRUCKS

Web: www.motortarrega.com