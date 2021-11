Més de 60 anys després de la seva fundació, Mafesa continua sent puntera i referent en la distribució i transformació metal·lúrgica. La seva capacitat de reconversió per evolucionar al costat dels seus clients n’ha marcat la trajectòria. En aquest sentit, la crisi del 2008 va un punt d’inflexió. Mafesa va apostar, amb un potent pla d’inversions, per la diversificació dels productes i serveis. A l’actualitat, compta amb un equip de 170 persones treballadores, més de 50.000 m2 d’instal·lacions i centres al polígon industrial de Vilamalla, Vic, Seva, Canovelles, Palafolls i La Seu d’Urgell. L’empresa és reconeguda pels clients per l’agilitat, la proximitat i la professionalitat, segons un estudi extern realitzat amb entrevistes a clients.

A la renovació de la secció de tall làser se sumen altres inversions, com una nova maquinària de tall de tub o línies de tallar i foradar perfils, com ara bigues. Tot plegat permet a l’empresa tenir una oferta transversal de serveis i un nivell de qualitat i agilitat molt potent. Aquesta versatilitat que aporta el seu grup humà, amb més de cent setanta treballadors, i la tecnologia necessària per a satisfer les necessitats d’un mercat competitiu, l’aposta estratègica de Mafesa es basa en l’agilitat, la proximitat i la professionalitat. Uns valors consolidats durant més de seixanta anys d’experiència contrastada en el sector metal·lúrgic, que aposta, també, per l’avantguarda en processos i transformació dels materials.

Vocació de servei

La vocació de servei als diferents sectors que abasteix ha portat a Mafesa a construir una oferta de serveis àmplia i transversal: Ferralla elaborada, ferrada muntada a taller, tall làser, tall plasma, tall oxitall, granallat, imprimat, bisellat, aplanat, polit, marcatge, tall a mida i biaix de tubs i xapes i foradat.

L’activitat de l’empresa sempre s’ha realitzat amb criteris de sostenibilitat i respecte a l’entorn. Per exemple, ha implantat a la Seva 1.164 panells solars que evitaran l’emissió anual de 147 tones de diòxid de carboni. «La vocació de servei explica tota la nostra trajectòria. Ens movem al costat dels clients, anticipant-nos si cal, a les seves necessitats. El nostre gran actiu és el compromís que en diem #GentMafesa: el nostre equip, els nostres clients i els nostres proveïdors», asseguren des de Mafesa.

Mafesa

ADREÇA: carrer la Jonquera, 2, Polígon Industrial de Vilamalla

TELÈFON: 938 891 000

WEB: www.mafesa.com