Globaltank, amb seu a Vilamalla, compta amb 104 estacions a tota Espanya però va començar essent una petita empresa familiar que avui compta amb més de 300 estacions de servei en la seva xarxa europea. L’empresa que ha inaugurat noves oficines continua endavant amb ambiciosos projectes tecnològics que la diferencien dels seus competidors.

L’equip de Globaltank treballa 24 hores, els 365 dies de l’any, oferint atenció personalitzada i un tracte proper, de compromís amb cadascun dels seus clients. Enguany participarà novament en la Fira internacional a Varsòvia, Translogísitica Poland per captar nous mercats. És una empresa que no para de créixer, d’apostar pel futur digital demostrant que sense perdre el seu esperit familiar i de treball en equip, es pot arribar molt lluny.

El seu producte estrella és Globalpay, una modalitat simple i segura de proveïment de carburant que amb tan sols un sms evita el possible frau que existeix amb les targetes físiques. També han desenvolupat Globalwallet, una app que funciona com a targeta virtual, de manera que només permet repostar amb un codi de validació únic que rep el client en el seu telèfon intel·ligent.

Aposta tecnològica constant

Globaltank compta amb una àrea de tecnologia amb més de 10 persones, on treballen desenvolupadors, dissenyadors i especialistes en el títol de transports, que innoven per a oferir la màxima seguretat, s’adapten a cada negoci de manera personalitzada. Si bé el seu enfocament i la seva fortalesa és la innovació tecnològica, ofereixen serveis integrals de manera que els seus clients trobin en ells un suport complet i permanent, des de la compra de bitllets de ferri per a transports a preus especials, recuperació d’impostos i gestionar tot el seu negoci des d’una sola plataforma.

Globaltank és molt més que una xarxa de benzineres que ofereix els millors preus, és un equip que no deixa d’expandir-se per a brindar serveis i productes d’excel·lència sense perdre la proximitat dels seus inicis amb els seus clients.

GLOBALTANK

Adreça. avinguda Europa, 1. Vilamalla

Telèfon: 972 525 421

Web: www.globaltank.es