El passat 17 de setembre, Figueres va fer un pas endavant important en l’aplicació del seu Pla de reactivació econòmica amb la inauguració del nou Espai d’Innovació Empresarial, situat a la part nova del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer. Es tracta d’un nou pol de creativitat empresarial i emprenedoria, en un entorn de formació i educació on ja hi ha instal·lats projectes clau com l’Escola Oficial d’Idiomes o el Pla de Transició al Treball.

L’Espai té com a objectiu convertir-se en «un equipament referent per als emprenedors que vulguin endegar nous projectes i per a les empreses que vulguin millorar la seva competitivitat a través de la innovació». Són 548 metres quadrats de nova construcció, preparats per empreses del territori, que compten amb sales de reunions, una desena de despatxos, aules de formació i un espai de relació.

Dins d’aquest equipament s’hi ha ubicat l’espai que ha d’allotjar deu emprenedors en despatxos particulars que podran fer servir lliurement per desenvolupar i reforçar les seves idees de negoci. L’Ajuntament ha habilitat un espai únic on les empreses podran situar-se físicament al començament de la seva trajectòria.

A més a més, posa a disposició dels emprenedors allotjats un acompanyament integral i exhaustiu per facilitar la consolidació dels seus projectes.

Els serveis de l’Espai no només s’oferiran a les empreses ubicades al centre, sinó que serà un projecte motor per portar la innovació a totes les empreses interessades de la ciutat i la comarca. L’Ajuntament, mitjançant l’àrea de Promoció Econòmica, ja ha començat a organitzar-hi càpsules, jornades de formació o sessions de mentoratge a les quals hi poden acudir els empresaris de la comarca amb voluntat de reinventar el seu negoci. Aquesta actuació segueix amb la línia estratègica del Govern Municipal de transformar l’economia local i modernitzar les empreses existents, especialment apostant per la diversificació de negoci, la internacionalització de les vendes i l’impuls de la competitivitat.

Incubadora vertical

La construcció de la segona fase del Centre Ferran Sunyer i la seva adequació per convertir-lo en Incubadora Vertical ha costat 946.510,36 euros. D’aquests, un 87,28% han sortit de recursos municipals. La resta han estat assumit pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (80.203,85 euros) i per la Diputació de Girona (40.101,93 euros). Aquestes aportacions de la Diputació i el FEDER s’han emmarcat en el projecte PECT Girona, ecosistema innovador, en el qual participen l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona i el Consell Comarcal de la Selva, així com la Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Presidència.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, remarca que amb aquest centre «volem acompanyar la creació de noves empreses que puguin liderar el canvi de model econòmic, creant ocupació de qualitat a la ciutat. Volem empreses sostenibles i competitives, que creixin amb la ciutat i siguin actors importants en la transformació econòmica i social que hem endegat a Figueres».

El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Presas, va destacar en el moment de la inauguració que l’impuls d’iniciatives d’emprenedoria «reverteixin en activitat econòmica per la ciutat, i per a tota la comarca». La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va ressaltar que «l’Espai fomentarà la competitivitat de les empreses del territori a través de la transferència de coneixements i metodologies, generarà nous llocs de treball i apostarà per empreses innovadores, sostenibles i competitives»

Per a Jesús Quiroga, segon tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria «suposa que l’Ajuntament entri directament en generar oferta formativa professionalitzadora, nous espais que permetin el creixement en forma d’incubadora d’empreses, un espai que actua com a dinamitzador i punt de trobada per diferents empreses i sectors com a hub d’empreses tecnològiques. Amb el Centre Ferran Sunyer aconseguim un nou espai adaptat a les necessitats reals de les empreses, especialment pel que fa a formació.

ESPAI D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL