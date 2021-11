Carburants Taravaus SL té com a principal activitat la distribució a domicili de gas-oil per a calefacció, agrícola i automoció a tota la província de Girona i, actualment, compta amb dos centres de càrrega propis, un a Vilamalla, on hi ha les oficines centrals, i l’altre a Sant Feliu de Buixalleu. L’empresa subministra gasoil a clients particulars, grans indústries, maquinària agrícola, maquinària industrial, grups electrògens, transportistes i estacions de servei, atenent sempre les necessitats del client i amb servei urgent abans de 24 hores.

Des del 2014, l’empresa també s’ocupa de la distribució de Gas Butà i Propà Cepsa, amb un centre d’emmagatzematge propi al Far d’Empordà, des d’on es distribueix el producte a punts de venda de tota la demarcació i a domicili a certes poblacions per a clients d’hostaleria, particulars i indústries.

Sota la marca Taravaus Carburants, l’empresa ofereix el millor producte al millor preu en el menor termini possible. Disposa d’un equip de professionals qualificats que s’esforça per oferir el millor servei, des de la recepció de comandes i assessorament comercial fins a la distribució del producte perquè aquest arribi al client en òptimes condicions.

El subministrament de gasoil a domicili es fa amb una flota pròpia de camions cisterna amb capacitats de 8.000 a 32.000 litres, equipats amb comptadors homologats, calibrats i verificats que permeten saber exactament i en tot moment la quantitat descarregada. L’empresa compta amb el servei tècnic d’Instalgas Instal·lacions Petrolíferes SL, una empresa del grup que assessora el client sobre instal·lacions i manteniment de gas, construcció de benzineres i instal·lacions de consum propi.

CARBURANTS TARAVAUS SL

ADREÇA: Pol. Ind. Empordà Internacional, Carrer del Mar, 31, de Vilamalla

TELÈFON: 972 527 420

WEB: www.carburantstaravaus.com