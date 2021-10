L’any 2018, Ronald Dore, Blas Linares i Adrià Giner volien fer la seva pròpia marca de roba. Com que no trobaven ningú que els fes la impressió a prop de Roses, van decidir muntar la seva pròpia empresa de serigrafia i així va ser com va néixer Serigrafix.

Actualment, l’empresa no només fa impressions, sinó que també fa dissenys per altres i compta amb una botiga amb dissenys propis. El seu catàleg va de samarretes fins a roba laboral, passant per dessuadores o bosses de roba.

Tal com explica Ronald, el que els fa diferents de la resta és que «no només som un taller serigràfic, sinó que també imprimim directament per a la botiga. És a dir, el client pot personalitzar-se roba amb dissenys propis de la marca en el mateix establiment, i escollir talla, teixit i on vol col·locar el disseny, a part de tenir l’opció d’imprimir-hi també noms o paraules».

Esperen obrir una nova pàgina web abans de la temporada de Nadal, en la qual l’usuari es pugui personalitzar directament la roba.

No obstant això, des de començar compartint local amb un altre negoci de l’Adrià fins a tenir una botiga-taller al carrer Sant Sebastià de Roses hi han passat quatre anys i una pandèmia.

A aquest local, s’hi van mudar el gener de 2020, just abans del confinament a causa de la Covid-19, que els va enganxar amb una forta inversió acabada de fer i sense poder vendre. Tot i això, com diu Ronald, a partir de «cagada rere cagada» han aconseguit tirar endavant el negoci.

El que no s’esperaven és que l’eslògan que van utilitzar per anunciar la seva reobertura després del confinament es fes popular a la ciutat. A la samarreta publicitària, s’hi podia llegir «Mai hem vist uns rosincs rendir-se», a part de l’horari de reobertura de la botiga, dades que, per cert, van haver de treure del disseny davant la gran demanda de la samarreta.

De fet el mateix Ronald creu que el més important és «no perdre mai la il·lusió que es té al principi», tot i que també reconeix que «el món de l’autònom no és gens fàcil».

Els mateixos tres socis continuen portant Serigrafix, que ja compte amb unes 60 empreses com a clients habituals.

Serigrafix

TELÈFON: 656 518 508

WEB: www.serigrafix.es