Relacionem la tardor amb el temps de castanyes. Les trobem gairebé a tot arreu, als boscos, a les botigues d'alimentació, com Supermercats Montserrat, i també als carrers entre columnes de fum acompanyades de la seva olor característica de castanyes rostides.

Les castanyes són un aliment molt nutritiu que ens aporten hidrats de carboni de llarga duració, subministrant al nostre cos una gran quantitat d'energia per poder fer front a les baixes temperatures de l'hivern. Tot i que es tracta d'un aliment que tenim associat a la tardor, la temporada de les castanyes s'allarga fins al gener. Durant l'hivern no les trobem fresques, però les podem comprar assecades.

S'acostuma a classificar la castanya dins del grup de la fruita seca, tot i que és un aliment ben diferenciat d'aquests. Com hem esmentat anteriorment, el seu principal component són els hidrats de carboni, gairebé un 40% mentre que la fruita seca ronda el 20%. Aquests hidrats de carboni són de llarga duració, el que permet que el nostre organisme els absorbeixi progressivament controlant l'apetit i mantenint els nivells de sucre en sang equilibrats, evitant així els pics de pujades i baixades de sucre. Per aquest motiu les castanyes estan classificades com un dels aliments que ajuden a combatre l’obesitat

Alt contingut en vitamines

A més, des dels Supermercats Montserrat, us recordem que les castanyes tenen un alt contingut en vitamines E i B3 que es tracta de vitamines antioxidants. L’àcid fòlic també és molt beneficiós durant l'embaràs i són riques en potassi, recomanable en casos d'hipertensió.

Entre les seves propietats beneficioses per l'organisme també hi trobem la millora del trànsit intestinal gràcies al seu alt contingut en fibra, per aquest motiu, aquelles persones amb un sistema digestiu dèbil caldrà tenir cura i no abusar-ne perquè poden provocar flatulències i malestar intestinal.

Des dels Supermercats Montserrat us donem uns consells per evitar aquests efectes adversos i que us ajudaran a digerir-les millor. En primer lloc, tant si són fresques com assecades, és aconsellable deixar les castanyes unes vuit hores en remull per tal que deixin anar les substàncies que les fan més indigestes, i per altra banda, eliminar completament la pell que les recobreix també ens farà més fàcil la seva digestió.

