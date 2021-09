El món del treball i la connectivitat de les noves tecnologies fan possible un nou ventall de possibilitats laborals en les quals la presencialitat i la mobilitat agafen nous ritmes i necessitats. L’anomenat coworking és a l’ordre del dia. Elisabet i Ernest Amer són els promotors de Entresol70, ubicat a l’avinguda Vilallonga de Figueres, el nou espai que compleix aquestes expectatives.

Entresol70 és un centre on es pot llogar un despatx complet o una taula en espai compartit per hores, setmanes o mesos. «Disposa de dues sales i, tot i que la típica imatge dels coworking és d’una sala amb taules seguides, nosaltres hem preferit tenir menys taules i més espai, pel tema de la Covid, però també amb taules espaioses separades entre sí perquè cadascú pugui desenvolupar la seva feina amb privacitat i comoditat», expliquen.

A part, Entresol70 també té una sala de reunions, una per atendre a la clientela i una per a fer videoconferències privades, tant per ser utilitzades pels coworkers, com per persones que necessiten aquests espais només de forma puntual com pot ser un comercial, així com una sala equipada per menjar i una altra per prendre cafè i descansar.

Un equip intergeneracioal

Ernest i Elisabet Amer, pare i filla, es complementen i formen un equip intergeneracional al igual que el tipus d’usuari que volen tenir: «els coneixements d’una generació enriqueixen l’altre i viceversa. De fet, és un espai on, tinguis l’edat o la professió que tinguis, sempre es poden crear col·laboracions i sinergies interessants. Cadascú treballa en la seva feina, però compartir espai, et fa sentir acompanyat. A vegades, fer un cafè en la teva pausa i poder conversar amb algú, ja t’arregla el dia» diu Elisabet. Ernest afegeix que d’aquesta proximitat en poden sortir «col·laboracions i sinergies entre les persones que venen a treballar».

Per a l’equip d’Entresol70 «el més important és que cadascú pugui centrar-se en la seva feina i que no s’hagi de preocupar de res més, com ara contractar serveis, comprar mobiliari, fer inversions inicials –com comprar una impressora o invertir temps en gestionar les diverses factures mensuals. Aquí, amb un pagament fixe al mes, t’oblides de la resta. Es tracta de facilitar en tot allò que no és estrictament la teva feina, per aquest motiu definim Entresol70 com l’espai que et facilita treballar».

Entresol70 és ideal per a una persona o equip, que vol emprendre i escull començar en un coworking per veure com funciona el seu projecte i experimentar què necessitarà en el moment en què busquin un local. També per a qui busca un despatx però es vol estalviar totes les despeses inicials o per a la persona que es mou treballant i necessita un espai on fer reunions o atendre a la seva clientela donant una imatge més professional que quedant en una cafeteria. A més a més dels teletreballadors que prefereixen anar-hi per poder crear una rutina i ser més productius que amb les distraccions que puguin tenir a casa

Entresol70 ofereix espais de treball còmodes i connexió ràpida d’internet, a més d’eines com projector, pissarra, nevera, microones, multimpressora, etc. I serveis com el de neteja, alarma i control d’accés.

Entresol70

TELÈFON: 922 447 370

WEB: www.entresol70.cat