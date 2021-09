El Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol, un dels pocs reconeguts pel Departament d’Educació a Figueres i amb més de 46 anys d’experiència, ha començat un nou curs amb les energies renovades i amb ganes de continuar millorant per oferir un servei de màxima qualitat.

Acull nenes i nens des de tres mesos fins a tres anys i amb un horari molt extens (des de dos quarts de vuit del matí fins a les set del vespre). El centre s’emmotlla a les necessitats de les famílies i obre tot l’any. Situat al carrer Pere III, molt a prop de l’avinguda Salvador Dalí, compta amb àmplies instal·lacions (quatre patis exteriors i tres aules polivalents, entre altres), a més d’una cuina pròpia i uns menús casolans adaptats a cada edat i especificitat.

Les instal·lacions s’han anat renovant per a adaptar-les a les necessitats de cada curs.

L’objectiu del Centre d’Educació Infantil és educar i estimular els nens ja des de la primera infància, que és quan es mostren més receptius, per a preparar-los per a la seva futura entrada a la segona etapa d’educació infantil. L’equip professional ajuda els nens i nenes a créixer en un entorn adaptat a cada edat, tot estimulant-los al màxim, ja sigui mitjançant el mètode d’estimulació primerenca de Glenn Doman dels bits d’intel·ligència, a través de les safates d’experimentació, el joc heurístic, la panera dels tresors o la manipulació de diferents materials. Tot això, sempre emprant la música corresponent a cada moment del dia i activitat, introduint la llengua anglesa a partir de P1 i despertant la curiositat per l’entorn natural i social des de ben menuts (treballen la granja escola, van al teatre...). I aquells que ho desitgin, poden fer curset de natació.

El CEI Narcís Monturiol té clar que «no cal oblidar en cap moment que els nens han de jugar, jugar i jugar», per això el seu objectiu és «ajudar-los a ser autònoms i a sentir-se segurs per afrontar els obstacles quotidians que s’aniran trobant, tot reforçant la seva autoestima, ajudant-los en la seva autonomia personal i estimulant la seva intel·ligència emocional».

Des del Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol volen ajudar a créixer seguint un projecte educatiu coherent i engrescador.

CEI Narcís Monturiol

ADREÇA: carrer Pere III, 48-50

TELÈFON: 972 502 025

WEB: www.narcismonturiol.com