A la cèntrica i concorreguda avinguda Pau Casals de Roses acaba d’obrir les seves portes la nova botiga Alfil.Be, especialitzada en tot el sector de la papereria i els hobbies pensant sobretot en els infants i els joves, però també en les necessitats professionals dels adults i dels que tenen aficions i volen compartir-les. L’establiment, dirigit per Ariadna Catro, ho té tot a punt per ajudar-vos a començar el nou curs amb bon peu. «A Alfil.Be trobareu tot el material que us faci falta per anar a l’escola o a l’institut amb molta varietat i preus molt competitius. Tenim de tot», explica Ariadna Castro.

Alfil.Be papereria & hobby forma part d’una extensa xarxa de botigues integrada per més de cent franquiciats. Ofereix cada dia als seus clients un dels catàlegs més amplis d’Europa pel que fa a productes de papereria domèstica, papereria professional, materials per a aficions artístiques i culturals, manualitats i objectes de regal. També llibres, mobiliari de treball, pissarres i tota mena de materials per a poder treballar o estudiar amb els millors preus de Roses.

Tot plegat ho trobareu amb una exposició de productes molt ben ordenada i que té el suport d’un sistema de venda en línia reconegut internacionalment a través de la plataforma d’internet de la marca www.alfil.be.

«Disposem de servei a domicili per a particulars i empreses de tot l’Empordà, amb lliuraments en 48 hores i els preus més econòmics del mercat. Per accedir a preus personalitzats, cal contactar amb nosaltres perquè puguem enviar les dades d’accés web», comenta Ariadna. Ara és l’hora de visitar Alfil.Be i preparar com cal el retorn a les aules.

ADREÇA: Avinguda Pau Casals, 186, de Roses

TELÈFON: 972 974 667

WEB: www.alfil.be