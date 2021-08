Maison Baux, forn artesà, pastisseria i xocolateria amb un bagatge de quatre generacions, us dona la benvinguda a Roses, de dimarts a diumenge, per fer-vos descobrir les especialitats del pa, pastissos i bombons francesos. Passeu-vos per la Maison Baux, a l’avinguda Jaume I número 6 de Roses, perquè, a més, podreu gaudir de la cafeteria que està oberta durant tot l’any.

Maison Baux

TELÈFON: 872 210 463 i 625 733 038.