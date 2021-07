La rosinca Jessica Checa, més coneguda com la Xurry, treballava en l’hostaleria, però sempre havia estat una enamorada de la costura; era la seva afició. Però amb l’arribada de la pandèmia, l’afició es va tornar en professió: «La pandèmia em va fer canviar el xip. Tenia ganes de muntar un negoci i ha estat el moment que he estat valenta per fer-ho, també gràcies als ànims del meu home i les meves amigues», explica il·lusionada Jessica Checa.

I és així com neix Hilonecesito by Xurry, la nova merceria de Roses. Però aquesta no és una botiga de vetesifils convencional, és especial. «No és la típica merceria de tota la vida. Tinc varietat de productes, perquè la meva botiga és més moderna», detalla la propietària. De fet, al municipi de Roses, Jessica Checa regenta un negoci innovador, ja que no hi ha cap merceria que tingui productes tèxtils en exclusiva.

Tota mena de productes

Una de les característiques de la merceria Hilonecesito by Xurry. A la botiga hi trobem tota mena de productes: «Oferim teles, fils, llanes, materials per cosir, per brodar...». Això sí, un dels distintius de la merceria és que també venen productes artesanals, fets a mà, com les tote bags, bosses de tela personalitzades.

I la botiga, passat l’estiu, també vol aportar coneixements: «De cara a setembre volem fer tallers», relata Jessica Checa. I és que Hilonecesito by Xurry obre les portes als rosincs i empordanesos, i ofereix productes tèxtils de qualitat.