L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb 43 anys d’experiència i amb la seu central a Empuriabrava (Alt Empordà), ha iniciat la seva expansió a Andalusia amb l’obertura de la 31a botiga, situada a Torremolinos (Màlaga). El nou establiment del grup empordanès es troba a l’emblemàtic Hotel Pez Espada, catalogat com a Bé d'Interès Cultural i gestionat per la també cadena gironina Med Playa. Fins ara, més enllà de Catalunya Dino tenia botigues a Madrid, Saragossa i Marràqueix i a partir d’ara vol ampliar la seva presència a Andalusia i més concretament a la Costa del Sol. L’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya ha generat cinc llocs de treball amb aquest nou punt de venda, que dona servei a peu de carrer, al passeig marítim de la ciutat malaguenya.

Stefano Rosso, director de marca i tercera generació del negoci, explica que «dins del pla d’expansió que tenim per tot l’Estat espanyol ens hem decantat per la Costa del Sol, ja que creiem que el turisme hi allarga més la temporada. Tenim clar que és un bon lloc, en un hotel icònic, i una bona oportunitat, i si tot va bé el 2022 ens agradaria obrir una nova botiga a la ciutat de Màlaga i expandir-nos també per més punts del litoral mediterrani».

La nova gelateria de Gelati Dino, de 70 m2, està situada a l’Hotel Pez Espada, un icònic edifici construït el 1959 i catalogat com a Bé d'Interès Cultural. En els darrers mesos l’establiment d’Azora European Hotel & Lodging F.C.R. i gestionat per Med Playa ha fet una reforma significativa, on a més d’estrenar una nova gelateria ha obert un nou restaurant i ha rehabilitat 200 habitacions, suites, zones comunes i salons. Els treballs han permès posicionar l'hotel en una categoria de 4 estrelles superior, que als anys 60-70 van acollir artistes de cinema de Hollywood com Frank Sinatra.

Distribueixen gelat a restaurants amb estrella Michelin i produeixen ingredients per a gelaters

A Catalunya, Gelati Dino té el seu gruix de botigues arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona i Barcelona. És l’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya i compta amb un total de 208 treballadors, dividits entre les gelateries i la central d’Empuriabrava. Produeix 450.000 litres de gelat a l’any, el que suposa que anualment fabrica 4,5 milions unitats de 100 ml. Serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons.

Gelati Dino fabrica, des de fa quatre anys, gelats de gamma ecològica que es troben als supermercats. El grup també distribueix gelats a la restauració, amb sabors tradicionals (vainilla, xocolata, sorbets de fruita i cremes de fruits secs) i gastronòmics (foie mi-cuit de Collverd o pebre de Sichuan), i també ofereixen gelats a mida pels xefs i treballen per restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. També fabriquen i preparen ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà. Gelati Dino Gruppo són productors de la majoria dels ingredients que utilitzen, i comercialitzen tots els productes per fer gelat i creps, com cremes de xocolata, de pistatxo, preparat per creps, sucre invertit per fer gelat, sucre caramel·litzat i una base líquida congelada per elaborar gelat, entre altres.

L’empresa compra els aliments d’origen i directament al productor, com els fruits secs -entre els quals els pistatxos i avellanes- i els cítrics -mandarina i llimona-, que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d’altres zones d’Itàlia. Els ingredients bàsics del gelat són la mantega, el sucre i la llet, i la seva elaboració es basa en crear el líquid, pasteuritzar-lo, madurar-lo en tines durant 24-48 hores i mantecar-lo (refredar-lo i afegint aire, fet que li aporta la textura i cremositat pròpies de la marca). En el procés de fer el producte, Dino va ser pioner en centralitzar la producció.

La companyia empordanesa va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga a Empuriabrava. Tres generacions després i 43 anys més tard, Gelati Dino Gruppo s’ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país. L’empresa segueix la tradició familiar, i a dia d’avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.