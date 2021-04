Avanza Oil treballa per consolidar la seva expansió a l'Empordà

Les estacions de servei Avanza Oil ofereixen una experiència completa per a tots els conductors professionals i particulars. «Els clients gaudeixen sempre del millor preu», diu el gerent José Jiménez, i tenen una atenció personalitzada durant els 365 dies de l'any. La nova estació oberta a Figueres, a la carretera de Roses, entre la ronda Sud i la Marca de l'Ham, té botiga amb diferents serveis i un nou rentador de vehicles. Tot amb la millor atenció i prestacions que els caracteritzen per als seus clients.

La nova estació de servei de Figueres té uns preus molt competitius, com la resta d'instal·lacions d'Avanza Oil. La pandèmia ha provocat que la companyia hagi hagut d'alentir l'expansió. «Ara, estem per consolidar el servei i que torni la mobilitat com més aviat millor», diu el gerent, que sosté que «amb el virus, ha baixat molt la feina», però es mostra optimista amb l'evolució de l'empresa.

El desenvolupament de l'empresa a l'Alt Empordà va començar amb les dues estacions de Vilamalla, en els dos polígons industrials, l'any 2016. Després, van venir les estacions d'Empuriabrava, situada a l'entrada de la marina residencial i, ara, la de Figueres, fins a tenir uns setze treballadors. «La nostra filosofia és oferir combustibles a un bon preu, bona qualitat i un servei personalitzat», explica Jiménez.

Les estacions d'Avanza Oil ofereixen una atenció personalitzada durant les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. La recent estrena de l'estació amplia la seva capacitat fins als catorze sortidors, juntament amb els diferents serveis per a transportistes i camioners. Avanza Oil disposa de pàrquing vigilat, botiga, servei de bugaderia o el nou rentador de cotxes. Tot amb la millor atenció i prestacions que els caracteritzen.

Constant evolució

Avanza és una companyia que s'ha consolidat en el mercat del combustible a l'Emporda. Va començar sent una petita empresa local i ha experimentat una constant evolució al llarg dels anys, que li ha permès posicionar-se entre les principals distribuïdores del sector del combustible.

Gràcies a la qualitat dels seus serveis i al seu compromís amb les necessitats de cada client, Avanza s'ha convertit en una empresa líder al mercat de la distribució de combustibles, i el seu objectiu d'expansió i creixement, encara, es troba en l'etapa de desenvolupament des de la perspectiva del progrés constant de la firma empordanesa.

La premissa bàsica de l'empresa és oferir serveis de qualitat a un preu assequible, perquè els clients puguin accedir als serveis i gaudir dels nombrosos beneficis dels seus productes.

En aquesta companyia d'abats comarcal, ofereixen uns serveis basats en les necessitats de cada client, cosa que implica un compromís i una dedicació més gran en cada cas particular. La seva llarga trajectòria, amb més de vint anys, al sector dels combustibles, constitueix una de seves millors referències.

Des de l'empresa Avanza, fan una aposta per una forta inversió en Tecnologies de la informació, creant eines que els ajuden a integrar els seus serveis, tant amb els clients com amb els proveïdors per a facilitar la vida als usuaris de les seves estacions de servei.