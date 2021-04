Pa Pa inicia a la pujada del Castell de Figueres la renovació de les seves fleques

L'empresa Forn de Pa Porterias, propietària del grup de fleques Pa Pa, acaba d'estrenar la remodelació de la seva botiga de la pujada del Castell de Figueres amb una nova imatge i amb més protecció per al producte i els clients. Segons explica Mercè Porterias, que dirigeix el negoci al costat del seu marit David Gibert, «la fleca s'ha reformat completament. Hem redistribuït l'exposició de pa i brioixeria perquè el client tingui més espai. Ara el pa està protegit en calaixos transparents. Hem incorporat el servei de cafeteria per emportar i hem aprofitat per fer una renovació estètica de l'estil Pa Pa.

Aquest és el primer pas endavant que l'empresa implementa a la seva xarxa de fleques ubicades a Figueres (Carrer Ample i Pujada del Castell), Roses (Riera Ginjolers) i Vilafant (Carretera d'Olot), tal com explica Mercè Porterias: «La idea és consolidar la marca de fleques pròpies Pa Pa que es va crear l'any 2012. També volem anar renovant la imatge dels locals tal com hem fet a la pujada del Castell i, sobretot, sobreviure a la pandèmia seguint treballant amb vocació de servei, com hem fet fins ara».

L'origen de l'empresa familiar cal buscar-lo a Cabanes el 1925 de la mà de l'artesà Miquel Porterias Costa. L'obrador està situat al polígon del Molí de l'Arròs de Figueres, al carrer de la Bruguera.





Entrada de la fleca Pa Pa de la pujada del Castell de Figueres. MARIA VIVAS

La gerent relata l'evolució de la seva oferta actual en unes fleques on els clients «trobaran els pans artesans de sempre. Recuperem les barretes d'entrepans amb farina Bio. Tots els elaborem amb embotits d'El Graner de Vilafant i hem aprofitat per crear nous productes de brioixeria amb una línia de mantega pura 100% en el croissant, napolitanes de cacau-xocolata i de crema-xocolata. També tenim nius de fruita fresca i la nova i exitosa sara de reducció de ratafia».

Pa Pa serveix pa del dia i brioixeria a un centenar de clients de l'Alt Empordà. Entre ells bars, restaurants, botigues de comestibles, supermercats, escoles i botigues de poble.

«Apostem per fer pans amb llarga fermentació»

«Cada cop apostem més per feramb massa mare pròpia i poc llevat», afirma, representant de lade l'empresa familiar. Entre els seus productes més reconeguts de les fleques Pa Pa hi ha la barra de pagès, la barra pubilla, la de l'Àvia Lola, i els Pa de Roca, Tramuntana, Pirineus, Muntanya, els rodons de pagès IGP i els rodons de campanya. També tenen especialitats com pa alemanys de sègol i set cereals, espelta, etc. «Fa un any que hem començat a treballar amb escaldats de farina: Àvia Lola (fajol), Raulina (Blat de moro), Pubilla (blat). Pel que fa a la brioixeria –afegeix– estem usant des de fa unes setmanes llet fresca de la Granja Colomer i hem incorporat nous productes basats en mantega 100%».