Nens & Young obre a Roses una botiga especialitzada en moda infantil i juvenil

La botiga Nens & Young acaba d'obrir les seves portes en ple centre de Roses, especialitzada en roba infantil i juvenil (des de 0 a 16 anys). Malgrat la difícil situació que travessa el comerç local, l'empresària Laura Càmara ha volgut apostar per oferir una oferta més completa als seus clients a la mateixa localitat on va iniciar el seu primer negoci. Fa cinc anys va reformar la botiga Nou Nens, situada a la plaça de l'església, i amb més de 40 anys de vida dedicada al sector de la moda infantil, amb la qual cosa s'ha convertit en un referent de la moda infantil a Roses. Més tard, al costat ,va obrir un outlet, on es venia roba de marca de fora de temporada a bon preu.







Amb la covid, molts establiments han tancat les seves portes, també a Roses. Càmara, va decidir donar una nova vida a un d'aquests locals situat al carrer Pi i Sunyer, i l'ha transformat completament. «A la botiga que hi havia abans , la mítica Esport Agustina, es venien els xandalls de les escoles del poble i ara s'hi pot trobar de tot per vestir els nens i els més joves abarcant tots els estils: roba d'esport i també per ocasions especials, complements i sabates». La botiga batejada amb el nom de Nens & Young ofereix marques com Bóboli, Mayoral, García Jeans, Levi's, Gstar, People, baby click, i en calçat Emma, Levi's o Victoria, per adaptar-se a totes les edats i estils.

La botiga està situada en ple centre de Roses i ocupa unes instal·lacions de cent metres quadrats, completament reformades. «És una botiga espaiosa i lluminosa, que ha volgut unir el gust pel món de la moda amb el món del cinema». El soldat imperial, de Star Wars situat a mida real presideix l'entrada de la botiga i les naus que apareixen a les pel·lícules de la Saga són alguns dels elements que decoren l'establiment: «Volem que els nens s'ho passin bé mentre estiguin comprant a la botiga». També hi ha una estatueta dels oscar prop del mostrador i un Spiderman també de mida gran a la secció infantil, que aviat estarà acompanyat per les princeses Disney. «Són figures autèntiques, coses comprades en subhastes» destaca Càmara que ha vetllat perquè cada racó de la botiga respiri d'un aire especial. Per donar encara un aire més autentic al local també hi ha emmarcades i penjades les signatures autèntiques d'artistes famosos com Boba Fett o David Prowse.



L'objectiu, explica la Laura, és mantenir la botiga de la plaça de l'església oberta a l'estiu amb roba de temporada i roba de fora de temporada que fins ara es venia a l'outlet ja que el local es tancarà.

La botiga nova està oberta cada dia de 10 a 2 i de 4 a 8 excepte els diumenge que tanca ala tarda, amb la previsió d'ampliar horaris a l'estiu.



Nens & Young