L'Escola Nàutica FPC ajuda a navegar lliurement amb la titulació obtinguda en un dia

Si alguna cosa bona hem après de la pandèmia del coronavirus, és gaudir de la llibertat que dona un lloc segur. I, sens dubte, el mar és l'indret ideal. Amb l'arribada del bon temps, no hi ha un pla millor que recórrer el litoral des de l'aigua. Per a fer-ho, l'Escola Nàutica de l'FPC de Figueres ho posa molt fàcil. Només es necessita tenir més de setze anys i un dia lliure.

La llicència de Navegació (similar al que abans es coneixia com a titulín) es pot obtenir tan sols amb sis hores: dues de teoria i quatre de pràctica. L'avantatge d'aquesta titulació és que no requereix cap prova ni examen i que la seva obtenció no caduca, és a dir, que no cal renovar-la mai.

L'única escola nàutica de Figueres fa més de quatre dècades que ofereix a tothom la possibilitat de treure's aquesta titulació. L'objectiu del centre és que l'alumne s'hagi de moure el mínim possible per aconseguir-ho. Així, per inscriure's, només cal una còpia del DNI; el cost d'obtenir-la és de 200 euros; i la formació es fa en un mateix dia al vaixell de l'escola, a Santa Margarida. Cada cap de setmana, el vaixell surt amb cinc alumnes i el patró per fer la formació. El patró és l'encarregat d'impartir les dues hores de teoria abans de fer les quatre corresponents a la pràctica. Després, l'alumnat s'enduu un llibret a casa amb els coneixements bàsics necessaris i només haurà de tornar a recollir el títol.

Amb aquesta llicència es poden dur les barques d'esbarjo més comunes, les que són de fins a sis metres d'eslora, sense límit de potència del motor, i qualsevol moto d'aigua. A més, també permet allunyar-se fins a dues milles del port. És la titulació perfecta per poder gaudir a l'estiu d'activitats nàutiques sense patir per les restriccions de la Covid-19.

FPC ESCOLA NÀUTICA

Adreça: carrer Talc, 1. Figueres (Rambla Nova)

Telèfon: 972 676 604

Web: www.fpc.es