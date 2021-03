La llibertat i el plaer de viatjar en una autocaravana de la mà de Valia Rolling Homes

Valia Rolling Homes facilita l'ocasió de llogar una magnífica autocaravana amb altes qualitats i disseny per a començar a viatjar i conèixer cada racó del món, aprofitant al màxim l'espai i la llibertat. En el transcurs del viatge, es pot percebre com el temps compartit amb la família és un temps de qualitat del qual no disposem tant en el nostre dia a dia.

Valia Rolling Homes facilita l'ocasió de llogar una magnífica autocaravana amb altes qualitats i disseny per a començar a viatjar i conèixer cada racó del món, aprofitant al màxim l'espai i la llibertat. En el transcurs del viatge, es pot percebre com el temps compartit amb la família és un temps de qualitat del qual no disposem tant en el nostre dia a dia. EMPORDÀ

Més que mai, la idea de fer unes llargues vacances camps a través en una autocaravana és un somni que tenen més persones. L'objectiu és viure el plaer i la llibertat d'embarcar-se en una aventura o simplement allunyar-se de tot enmig de la naturalesa, prop d'un llac, un parc nacional, la platja o les muntanyes sense haver de muntar una tenda de campanya o llogar una habitació d'hotel. Aquest és exactament la mena de somnis que Valia es proposa fer realitat.

Valia Rolling Homes és una empresa de l'Escala apassionada dels viatges per carretera i el món camper, nascuda amb el desig «d'oferir una experiència que permet descobrir racons meravellosos, viatjant sense horaris, ni presses» explica Jaume Ferrer. Després de més de trenta anys al capdavant de Garatge Ferrer va engegar, el mes d'agost passat, un nou servei de lloguer d'autocaravana per sumar-se al turisme itinerant més atractiu de tots, el que dona llibertat total. «És una petita empresa familiar, de fet és en homenatge a les meves netes».





A la pàgina web de l'empresa es pot fer la reserva de l'autocaravana i apreciar les seves característiques, que ofereixen un confort total. El model Etrusc T 6900 SB proporciona una gran habitabilitat amb el millor disseny. Aquest model ofereix quatre places per a viatjar i quatre per a dormir en un habitacle lluminós i espaiós amb un disseny irresistible. La distribució d'aquest model té un dels llits més demandats actualment, ja que consta de llits bessons convertibles en llit de matrimoni XL en la zona posterior, la qual cosa ens permet un ampli espai per a emmagatzematge en el garatge. Aquest garatge es tracta d'un dels més grans del mercat amb possibilitat d'encabir-hi dues bicicletes. Disposa també d'un espaiós saló convertible en llit per a una persona i llit basculant doble sobre aquest. A més disposa d'una gran zona de cuina i un ampli bany amb dutxa giratòria.

Una experiència carregada d'avantatges

Llogar una autocaravana i realitzar un viatge és tota una experiència carregada d'avantatges. «El teu temps serà de qualitat, no només per les comoditats que suposa viatjar amb la casa a coll i estar sempre a peu de carrer, sinó també perquè trauràs moltíssim partit als teus dies, començant el dia enmig de la naturalesa i acabant-lo amb belles postes de sol, en qualsevol lloc en el qual et trobis. Si optes per viatjar en una camper o motorhome, tu decideixes els horaris i la ruta».





VALLIA ROLLING HOMES