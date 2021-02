L'assessoria MV Gestió de l'Escala estrena una nova oficina

L'empresa MV Gestió Assessoria ha estrenat unes noves instal·lacions a la cèntrica avinguda Ave Maria de l'Escala. L'agència que dirigeix Mavi Quesada estrena així una nova etapa després del període al carrer Pintor Joan Massanet. «Les noves oficines, a peu de carrer, ens permeten donar un millor servei als clients sense perdre l'atenció personalitzada de sempre», explica.

MV Gestió ha procurat ubicar-se en un indret accessible i pròxim a diversos aparcaments públics per a facilitar la mobilitat dels clients.

Com a referent empresarial, compta amb un equip de professionals titulats i tècnics amb molts anys d'experiència en l'àmbit d'assessorament d'empreses i particulars. L'agència escalenca està especialitzada en l'assessorament de societats civils, negocis, autònoms i Pimes o grans empreses. Dins de la seva àmplia cartera de clients, hi ha empreses de sectors diversos com l'hostaleria, els transports, el comerç i la gestió immobiliària.

L'assessoria ofereix els seus serveis de les àrees fiscal, laboral, comptable, legal i assegurances amb la participació d'un equip d'advocats, economistes, graduats socials, pèrits i tècnics que faciliten el seguiment de tots aquells temes que puguin afectar els clients de MV Gestió. També fan tràmits de vehicles i administren finques.

L'horari d'atenció al públic és de nou del matí a tres de la tarda. Trobareu tots els seus serveis a la web corporativa de MV Gestió Assessoria.

MV Gestió Assessoria