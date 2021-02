Optipunt de Figueres continua aportant l'optometria d'última generació

Han passat vint-i-quatre anys des que Ahmad Zaben, doctor en optometria, va obrir el centre Optipunt al carrer Concepció de Figueres. Des d'un primer moment, va tenir clar que «calia oferir el millor servei possible per a garantir la salut ocular de la gent» i, per aconseguir-ho, des dels seus inicis, va confiar en la tecnologia com a element complementari per atendre els pacients. Aquest fet ha suposat que Optipunt hagi estat pioner a la comarca, i també a Catalunya, en l'ús d'equips que després s'han utilitzat de manera generalitzada.

L'any 1997 el gabinet ja tenia un primer equipament complet amb la integració del PIO, el control de la pressió intraocular, càmera analògica amb TV i atenia els primers casos d'orto. El 2000 va integrar els aparells de topografia corneal campimètrica i retinografia. Dos anys després, Optipunt començava a utilitzar la videomicroscòpia, la vídeo fotografia digital del segment interior de l'ull. El 2010 va arribar el primer aparell OCT (Tomografia de Coherència Òptica) que hi va haver a la comarca, al mateix temps que es renovava tota la instal·lació del gabinet òptic. «Amb l'OCT vam poder garantir una revisió visual de forma invasiva per donar als ulls la precisió visual que mereixen, i la detecció precoç de les patologies oculars per la derivació a temps a l'especialista en oftalmologia», explica el doctor Zaben. L'any següent. Optipunt incorporava la microperimetria per a la rehabilitació visual dels pacients amb baixa visió, i va ser el primer gabinet d'òptica de Catalunya en aplicar-la. Aleshores, Optipunt va entrar a formar part d'una plataforma de diagnòstic per telemedicina oftalmològica d'àmbit estatal.





L'equip d'Optipunt a Figueres.

Aquesta incorporació perseverant de tecnologia ha anat acompanyada d'una feina costant en formació de tot l'equip d'Optipunt. «Formar-nos és una de les nostres senyes d'identitat, sempre procurem estar al dia de tot per saber respondre a les necessitats dels nostres clients i poder aplicar amb coneixement aquestes noves tecnologies que arriben i que ens ajuden a millorar la seva salut visual», explica Ahmad Zaben.

Ulleres de realitat augmentada

La darrera incorporació tecnològica, a punt d'entrar en servei, seran les ulleres de realitat augmentada destinada a fer la vida més fàcil a la gent que pateix baixa visió. «Seran molt útils per a la rehabilitació visual com a complement de les altres proves objectives que fem, aquest aparell és més subjectiu però molt eficaç. Ajuda a buscar i trobar el punt de mirada de la persona».

Optipunt és l'empresa mare de tres altres gabinets que segueixen les seves directrius de qualitat amb el nom d'Opticalia al carrer Nou de Figueres, Olot i Roses.



Amb els anys, Optipunt s'ha fet un nom en aspectes tan importants com el seguiment i el control de la miopia, sempre complementant la seva feina amb estreta col·laboració amb els oftalmòlegs que fan seguiment dels pacients que tenen problemes visuals.

Nous serveis

L'empresa segueix apostant per ampliar el seu llistat de serveis, com ara les teleconsultes de cribratge telemàtic, la teràpia visual a casa, l'examen ocular a domicili o el servei de recollida i retorn dels pacients que tinguin dificultats de desplaçament.

I en el gabinet d'Optipunt, també hi ha instal·lat l'equip Visufit 1000 de la multinacional Zeiss que permet crear un avatar de prova per tal que els òptics puguin adaptar als pacients unes ulleres perfectament ajustades a les seves necessitats.

En paral·lel, el doctor Ahmad Zaben també aporta els seus coneixements d'optometria als estudiants de la Universitat Complutense i la Universitat Europea de Madrid.