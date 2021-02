Immo Center Roses i Immo Center Platja d'Aro es converteixen en Immo365®

Amb seu a Roses, Empuriabrava i Platja d'Aro, Immo Center és un dels agents immobiliaris més importants de la Costa Brava. La seva especialització gira al voltant de l'adquisició, inversió, promoció i lloguer de propietats: cases, estudis, edificis, masies i viles, locals comercials i amarratges. L'agència destaca per la mida de la seva cartera immobiliària. Des de l'1 de gener de 2021, les empreses del grup Immo Center, Immocenter Rosas SLU i Immocenter Playa De Aro SLU, han passat a denominar-se Immo365®.

Cal tenir en compte que només la marca Immo Center Empuriabrava és conservada pels company de viatge de l'empresa, amb els quals continuaran la seva col·laboració.



La història de les empreses del grup Immo Center des de 1975

La primera agència Immo Center es va obrir el 1975 a la Venècia espanyola, Empuriabrava, que és sens dubte una de les perles del Mediterrani. 33 anys després, el 2008, l'agència va prendre la decisió d'ampliar el territori creant una nova oficina a Roses i una altra a Platja d'Aro el 2014. El grup Immo Center va ser assumit el 2019 per una empresa francesa, que no va trigar a integrar el format digital a l'estratègia de la companyia. Des de llavors, Immo Center s'ha centrat en Internet i des d'aleshores ha implementat una política de publicació digital combinada amb una visita virtual a les seves agències per a una millor experiència del client.



L'objectiu de la digitalització

Actualment, totes les agències del grup Immo Center, Immo Center Roses, Immo Center Platja d'Aro i Immo Center Empuriabrava són actors clau d'aquest sector, amb una àmplia cartera de més de 2.000 propietats a la Costa Brava, tant en lloguer com en venda: cases de vacances, xalets amb piscines, ports esportius privats, masies, pisos, bungalows, pisos amb vistes al mar, amarratges, estudis, solars i locals comercials. A més, el grup és membre de l'associació immobiliària Costa Brava Associació Immobiliària ( CBRAI) i treballa estretament amb els agents immobiliaris que hi pertanyen.

Un nou logotip que representa la nova marca Immo365®

Una nova marca significa un canvi en el posicionament, l'ambició, l' abast i els valors de l'estructura i, per tant, un nou logotip. Per descomptat, el grup ha desenvolupat un nou logotip que ressalta els colors que caracteritzen la Costa Brava, inclosos el cel blau, les aigües turqueses i la sorra i el sol taronja d'aquest tros de paradís espanyol. A més, aquest logotip ha estat dissenyat per revelar la identitat de les agències del grup Immo365® i reflectir la seva evolució i el seu desig de donar una nova dinàmica al mercat immobiliari a Catalunya.



Un portal web potent

El canvi de rumb que el grup francès vol fer amb el llançament de la nova marca Immo365® ja és una realitat. Per a això, l'agència ha creat un nou lloc web immo365costabrava.com, disponible en 7 idiomes: català, castellà, francès, anglès, holandès, alemany i rus.