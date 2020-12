Comas Beauty Store, bellesa i excel·lència a Figueres

Perfumeria Comas ha inaugurat Comas Beauty Store, la primera botiga especialitzada del sector de la fragància i cosmètica de luxe, a Figueres. Perfumeria Comas fa així una aposta per al sector i la perfumeria selectiva amb una proposta única en Shopping Experience en un espai elegant, tecnològic que respira luxe i excel·lència en el servei i on el client trobarà una experiència 360.

Comas Beauty Store compta amb un espai comercial amb més de 400 m2 de sala de venda repartits en dues plantes on s'uneixen elegància, disseny, luxe, tecnologia i excel·lència en el servei.

Concepte Store in Store

Es tracta d'un espai que explica una història. Comas Beauty Store aplica el concepte Store in Store. Tant és així que el client hi pot ampliar l'experiència amb serveis addicionals per tancar el cercle de bellesa. Així, a la segona planta, s'han creat espais independents com un saló d'estilisme dirigit per l'estilista Juanfra Benítez i més serveis com una zona chill out on compartir novetats i coneixements de la mà de grans marques.



Perfumeria Comas és una empresa familiar fundada el 1942 i ara liderada per la figuerenca Raquel Comas. La cadena compta ara amb sis botigues a la comarca, cinc d'elles al Pertús. El juliol passat es va llançar a la venda en línia (www.perfumeriacomas.com) i ara obre el nou local a Figueres sota el nom de Comas Beauty Store. L'objectiu és impulsar un nou concepte dins les cadenes de bellesa i, posteriorment, expandir-se en el mercat nacional.



Comas Beauty Store

Carrer Joan Maragall, 8

Teléfon: 972 678 506

Web: www.perfumeriacomas.com