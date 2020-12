L'emprenedora figuerenca Laura Mesas obre botiga amb les seves creacions de roba

Laura Mesas és una jove emprenedora figuerenca que va obrir l'1 de desembre passat la seva botiga-taller al carrer Pere lll, número 29, de Figueres amb la seva marca Fly With Laura.

Al local s'hi poden trobar diferents col·leccions de roba dissenyades i confeccionades per ella mateixa. Davant l'actual situació d'aquest any, a principi del confinament va apostar per fer mascaretes que s'han popularitzat entre els figuerencs, cosa que fa «especial il·lusió» a la jove emprenedora.

El seu producte principal és una línia de roba esportiva bàsica amb samarretes, tops, malles (leggins), shorts i dessuadores, entre altres. Peces que es poden personalitzar totalment. D'altra banda, també ofereix mallots de patinatge, gimnàstica rítmica, artística, pole dance i la possibilitat de fer l'equipació esportiva d'un club o d'una escola.

Fly With Laura també participa en La Marató d'enguany per poder recol·lectar diners per a la lluita contra la Covid-19. La desfilada de Fly whith Laura es farà el dia 20 de desembre al Mas Tarrats de Pontós, i també es podrà visualitzar virtualment a través de YouTube. Totes les peces presentades en aquesta activitat benèfica, així com la seva col·lecció de roba esportiva es poden trobar a la nova botiga de Figueres.



Fly With Laura

Adreça: Carrer Pere III, 29. Figueres

Telèfon: 689 143 929

Instagram: @flywithlaura