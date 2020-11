Estalvia en la factura elèctrica amb Dewattawatt, N-Dos i Led Market

Dewattawatt, empresa de serveis energètics propietat de Manel Fernández, N-Dos Servicios Renovables SL, comercialitzadora d'electricitat i Led Market han arribat a un acord de cooperació per a potenciar un notable estalvi en la factura elèctrica dels seus clients.

A més de preus i condicions molt competitius per part de N-Dos Energía, una de les novetats destacades d'aquesta col·laboració conjunta és que amb la firma d'un nou contracte de subministrament elèctric, els clients d'empresa o particulars rebran un obsequi relacionat amb la il·luminació led en funció de l'acord signat.

La tecnologia Led és una gran aliada de l'estalvi energètic proposat per Dewattawatt i N-Dos Energía.

Com destaca Miquel Fernández, «que el client pugui estalviar a partir de les condicions del contracte de subministrament i, a més, amb il·luminació per led, és un servei que oferim, a partir del qual es genera un doble estalvi».

Per a Carmen Doncel i Xavier López, CEO i director de N-Dos Energía respectivament, «col·laborar amb Manel Fernández és un privilegi, perquè coincidim en el propòsit final que el més important de la nostra feina és aconseguir un client satisfet».

Trajectòria empresarial

Dewattawatt és una empresa especialitzada en solucions d'estalvi energètic, ubicada a l'Alt Empordà i liderada per Manel Fernández, que compta amb una àmplia experiència en el sector. El seu objectiu és assessorar-vos per tal que a la vostra llar o empresa tingueu una il·luminació eficient i, alhora, adequada a les vostres necessitats que, a més, redueixi el cost de la factura de la llum.

Sobre N-Dos i Led Market

Aquest novembre, Grup Visalia ha presentat N-Dos Energía, una comercialitzadora energètica preparada per a la instal·lació de fins a 5.000 carregadors per a cotxes elèctrics a l'Estat espanyol. La companyia posarà el focus en solucions de recàrrega per a professionals, grans superfícies, hostaleria, empreses i garatges. Per aconseguir aquest objectiu, Visalia ha preparat en exclusiva a la xarxa comercial de Grup AC Solutions formada per 500 professionals experimentats i experts coneixedors del mercat energètic, entre els quals hi ha Dewattawatt.

Led Market, amb seu a Figueres, és un dels proveïdors de tecnologia led de referència a Europa. L'àmplia gamma de productes que ofereix, els fa líders en el seu sector.



DEWATTAWATT

Contacte WhatsApp: 698 827 374

Web: www.dewattawatt.com