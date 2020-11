Renault Trucks estrena instal·lacions a Girona

L'empresa Motor Tàrrega Trucks, concessionari Renault Trucks per a les províncies de Lleida, Girona i part de Barcelona, ha posat en marxa unes noves instal·lacions a la població de Bescanó, molt a prop de Girona ciutat. Les noves instal·lacions van entrar en funcionament aquest mes d'agost, i ocupen una superfície 10.500 metres quadrats, 1.500 dels quals són taller.

A l'interior, el nou concessionari Renault Trucks disposa d'oficines de vendes i administració, sala d'espera, una sala exclusiva per a descans de conductors i servei de dutxa i lavabo amb accés 24 hores per als clients de l'empresa.

El taller s'ha dissenyat amb tot l'equipament necessari per poder prestar un servei ràpid i eficaç. Això inclou set portes de nou metres cadascuna, pont grua de cinc tones, sis fosses de treball, columnes elevadores, estació de tacògrafs, estació de manteniment, dos elevadors per a vehicles lleugers, servei de diagnosi multimarca, estació pre-ITV, servei 24 hores amb dos vehicles taller i un ampli espai per a recanvis.



Ampli expositor

A l'exterior del recinte, el centre disposa d'una zona coberta per exposició de vehicles nous, una campa de vehicles d'ocasió i un ampli pàrquing per a clients. L'equip inicial està format per deu persones amb àmplia experiència en vehicles industrials.

Aquest centre s'ubica a la zona industrial de Montfullà, a 500 metres de l'AP-7, i amb fàcil accés des de l'N-II o des de la mateixa AP-7 (sortida 7). En un radi de 500 metres, disposa de serveis com centre comercial, restaurants, hotel i rentador de camions. L'estació de l'AVE de Girona es troba a quatre quilòmetres de distància.

L'objectiu de Motor Tàrrega Trucks és «millorar la proximitat amb els clients ampliant la seva cobertura geogràfica en l'àmbit de taller i serveis».

Amb aquesta incorporació, l'empresa dobla l'aposta per la província de Girona, on compta també amb un taller similar inaugurat el 2016 al Far d'Empordà, dins de la plataforma Logis Empordà, a prop de Figueres, sumant en total un equip de 25 persones a la província i unes modernes instal·lacions de 17.000 m?2;.



Vehicles industrials

Motor Tàrrega Trucks és una empresa familiar dedicada a la distribució, reparació i lloguer de vehicles industrials de la marca Renault Trucks des de fa més de 50 anys. Actualment compta amb prop de 150 professionals dedicats exclusivament al vehicle industrial. Per a Motor Tàrrega Trucks, aquesta obertura suposa el sisè centre, i se suma als punts de servei que té l'empresa a les demarcacions de Lleida (Tàrrega, Lleida ciutat i la Seu d'Urgell), Girona (el Far d'Empordà i Bescanó), i Barcelona (Manresa).

