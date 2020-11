Les garanties del Grup Padrosa.

L'Alt Empordà compta amb un teixit empresarial de renom, on destaquen grups internacionals especialitzats. És el cas del Grup Padrosa, una de les companyies de referència que ofereix serveis de grues autopropulsades, transports especials, maquinària d'elevació, pàrquing de seguretat per a camions i lloguer d'oficines i magatzems. Amb la seu central a Llers, al cor de la comarca i amb connexions directes a l'autopista AP-7 i l'N-II, el grup es troba en una posició estratègica excepcional amb la frontera francesa. Tanmateix, Padrosa compta amb una divisió a l'Uruguai, un salt a l'altra banda de l'Atlàntic que ha servit a la marca per consolidar-se en l'àmbit internacional.

Amb l'objectiu de satisfer totes les necessitats dels clients de la forma més completa i resolutiva, tant en obres i projectes públics com privats, Padrosa compta amb una flota de grues autopropulsades des de 20 fins a 200 TN. En paral·lel, completen una oferta de serveis de garantia contrastada amb camions-grua autocar–regats i equipats amb grua Fassi de 30 a 90 TN, amb comandament a distància i caixes de sis a set metres, proveïts de cabrestant o extrajyb. A més, els tràilers grua autocarregants amb plataformes o góndoles de més de 12 metres amb grua de 30 a 42 TN i rampes, completen una flota dissenyada per a qualsevol projecte de magnitud amb la màxima solvència que demostren els gairebé cent anys d'història de l'empresa.

Respecte a la capacitat de reacció en transports, Padrosa compta amb un ampli catàleg de resposta a tota mena de càrregues de gran volum o pes, convencionals o especials. El ventall de recursos compta amb plataformes, góndoles i semigóndoles, totes elles fixes i extensibles. També plataformes amb laterals, tractores 4x2 o 6x4 i tractores amb grua, semiremolc-lona amb sostre elevable, bolquets i remolcs amb rampes.



Versatilitat per a la logística

Padrosa disposa d'un servei de rescat 24 hores per a vehicles pesants, a més d'infraestructura pròpia per realitzar les gestions pertinents relacionades, com la descàrrega i emmagatzematge de la mercaderia d'un vehicle industrial. S'hi suma l'assistència i remolcat en carretera per a vehicles industrials i autocars de fins a 40 TN, grues autopropulsades d'alt tonatge per ajudar en accidents, recuperació de vehicles a l'estranger, camió porta vehicles amb plataforma i pinces o servei de vehicle taller en carretera i autopista. Completen una oferta versàtil per a la logística terrestre un servei de pàrquing de seguretat per a camions, ubicat a la sortida 3 de l'autopista AP-7, amb múltiples sistemes de seguretat com cotxe patrulla, videovigilància o alarma perimetral. El recinte és obert 24 hores al dia els 365 dies de l'any i compta amb una capacitat per a més de 300 tràilers, amb places especials reservades per a mercaderies ADR i connexions elèctriques per alimentar remolcs frigorífics. També hi ha disponible bàscula electrònica per a vehicles fins a 70 TN, túnel de rentat per a tràilers i vehicles especials, bar, restaurant i supermercat, WC i dutxes, rentadores i assecadores, wifi i terminals connectats a internet, sala de TV i zones verdes i gasolinera.

A més, Padrosa disposa de productes immobiliaris per llogar, com per exemple oficines modulars entre 25 i 250 m2, sala de reunions polivalent disponible per hores o dies, dintre de l'edifici del pàrquing, a més de naus i magatzems ubicats al polígon Padrosa i voltants de la població de Figueres, per completar una oferta única, genuïna i solvent a l'Alt Empordà, amb resposta nacional i internacional.