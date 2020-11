NCS Informàtica ofereix solucions en informàtica i automatització pel negoci

Amb més de 15 anys d'experiència en el sector, NCS Informàtica compta amb una trajectòria que permet a l'empresa rosinca oferir un servei especialitzat i en constant evolució per tal d'assessorar els seus clients amb les solucions més adequades per a cada necessitat.

Aquest any, en una aposta clara per l'automatització d'algunes àrees de negoci, des de NCS s'ofereix un producte amb diferents verticalitats especialitzades a través de les tecnologies que ofereix HioPos (ICG Software) i Cashdro. Aquestes eines s'estan aplicant satisfactòriament en empreses d'hostaleria, perruqueria i centres d'estètica, entre altres, ajudant a implementar l'eficiència del negoci, tal com avala l'experiència dels clients de NCS.



Control total

El programari que ofereix l'empresa s'ajusta perfectament a les característiques de cada negoci de manera personalitzada, oferint un control total sobre l'activitat de l'empresa.

A més, hi ha la possibilitat de copiar online totes les dades registrades per tal de protegir-les davant les possibles amenaces d'internet o accidents del mateix sistema físic.

Tanmateix, NCS ofereix el disseny de pàgines web, juntament amb l'alta de dominis i hosting, una eina indispensable per a qualsevol negoci en l'actualitat.



Servei tècnic

L'experiència contrastada en el sector és la millor garantia del servei tècnic que ofereix NCS, adaptant-se a la perfecció a les necessitats de cada client amb un servei d'urgència disponible 24 hores els 365 dies de l'any.

NCS Informàtica



Adreça: carrer Dr. Barraquer, 14

Teléfon: 972 151 853

Web: www.ncsroses.com