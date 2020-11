Pintures Fontfreda: Noranta anys treballant per al millor servei i assesorament

Pintures Fontfreda va néixer a Olot l'any 1930 i des de l'any 2001 té presència a Figueres on va obrir l'actual botiga, situada a la plaça Europa, el 2006.

Aquest any celebra noranta anys d'existència i els seus amos es mostren orgullosos de seguir fidels als seus principis: treballar per donar el millor servei i assessorament als seus clients. «Això és marca de la casa, ja que fer 90 anys al mercat ens ha permès conèixer moltes marques, testar els productes nosaltres mateixos i formar-nos amb els millors» explica el director comercial, Manel Fernández. Per això a Fontfreda «volem donar confiança a la gent, que marxi contenta i que torni perquè ha aconseguit el millor resultat. Tot això ens diferencia de les grans superfícies».

Pintures Fontfreda voldria celebrar aquest 90è aniversari d'una manera especial, «però la situació actual que vivim ens ha reafirmat en els nostres valor d'empresa: confiança, seguretat i salut». Les seves botigues compleixen tots els protocols anticovid, són llocs segurs i, en cas de confinament, no s'aturen, ja que fan servei a domicili.

Actualment, quan tothom es troba davant d'una pandèmia global que ha influït en molts dels hàbits i necessitats higienicosanitàries, més que mai, extremar la neteja per inhibir el desenvolupament de bacteris és vital per prevenir possibles infeccions. Una de les mesures principals que s'han d'adoptar per a inhibir la seva proliferació és pintar les parets amb una pintura que tingui efecte bactericida, com Alpha SanoProtex, de Sikkens.

Es tracta d'una pintura antibacteriana per a interior, pot aplicar-se tant en parets de ciment, com de guix, maó o fins i tot en revestiments de fibra de vidre. Està disponible en multitud de colors i el seu acabat és mat, inodor i d'assecat ràpid. L'ús recomanat d'aquest producte és molt ampli: es pot utilitzar tant en cuines, restaurants, col·legis, llars d'infants, consultes mèdiques, gimnasos, centres de recuperació, residències de gent gran, hotels, hospitals, centres d'estètica o magatzems, entre altres espais.



Pintures Fontfreda