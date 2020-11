«No venem immobles, sinó experiències i estils de vida adaptats als nostres clients»

Els inicis de Peralada.com es remunten a més de 28 anys enrere, quan encara les càmeres fotogràfiques tenien rodet i els anuncis dels immobles es publicaven als diaris de paper. És l'empresa més destacada del sector rústic de la província de Girona, i són especialistes en masies, finques rústiques i grans propietats; amb les seves oficines centrals a Peralada. La comarca de l'Alt Empordà és on van començar a donar servei.

D'ençà d'aleshores tot és ben diferent en el sector, ja que la societat evoluciona i el seu ofici és un servei que s'ha d'adaptar a les necessitats del moment. L'obertura de la nova oficina al municipi, l'any 2018, va representar un pas més en l'evolució d'aquesta empresa, que ha anat creixent i modernitzant-se al llarg del temps.



Servei a tota la província

Peralada.com va ser fundada per Jordi Bonal Solà. Amb la seva jubilació, va donar el relleu al seu fill Jordi Bonal Aguilar que fa més de 18 anys que lidera la societat implementant el vessant tecnològic dels serveis i estructurant l'expansió fins a aconseguir donar servei a tota la província de Girona.

En aquests més de 28 anys de servei, la firma de Jordi Bonal s'ha convertit en un referent en la gestió d'immobles de naturalesa rústica a totes les comarques gironines, amb gairebé 5.000 propietats gestionades i unes 600 de lloguer.

Des de fa més de 15 anys es va incorporar Susanna Martín Parés, que va potenciar la importància de les relacions humanes i la consolidació dels procediments àgils i d'excel·lència. Martín forma part d'AMPSI, (Associación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario) i és la delegada de la província de Girona. «No venem cases. Acompanyem els nostres clients per aconseguir l'estil de vida que necessiten. Aquest és el motiu pel qual no hi ha immobles al nostre aparador i la nostra nova oficina és oberta i transparent per fer evident qui som i què fem» matisa Martín.

La filosofia de l'empresa és «oferir un servei humà i proper amb els avantatges del servei de tecnologia capdavantera. Les persones són el més important per a nosaltres. Darrere de cada immoble hi ha una història, darrere de cada recerca hi ha una història, i totes ells mereixen ser escoltades».

L'escolta activa els permet entendre millor les necessitats dels seus clients. «Som una petita immobiliària que fa coses extraordinàries. Estem situats en un poble de 2.000 habitants, però la nostra manera de treballar es pot comparar i relacionar amb els procediments de venda de Nova York, Barcelona, o qualsevol ciutat, i a més la nostra xarxa de col·laboradors és internacional».

L'empresa sempre ha tingut clar que la comunicació és essencial, tant a escala externa com interna i aposta per la proximitat amb la seva comunitat cuidant i seguint un pla de màrqueting a les Xarxes Socials. Una de les iniciatives que tenen des de fa uns mesos, arran de la Covid, són els LIVE dels divendres a les sis de la tarda a través del compte d'Instagram @peralada­­_com, com una eina per mantenir el contacte directe tant amb els seus clients com amb companys de professió.

Amb el temps s'ha anat incorporant personal a l'empresa fins a disposar d'un equip humà estructurat per satisfer les necessitats més actuals. «Aquest equip humà l'hem format nosaltres, hem volgut implicar-nos en el seu aprenentatge, perquè no es tracta d'un ofici, sinó d'una professió». La seva implicació va més enllà i miren de millorar la qualitat dels seus procediments amb formacions continuades, expandint la seva xarxa de col·laboradors de confiança per posar-la al servei dels seus clients i han treballat molt per aconseguir les designacions americanes REALTOR i CRS que certifiquen el seu compromís amb els estàndards més exigents de qualitat i honestedat professional al sector immobiliari.



PERALADA.COM

LA FITXA