In&Out és l'empresa líder en instal·lacions de seguretat a l'Alt Empordà

Cambra termogràfica perfecta per a la prevenció de la Covid-19. IN&OUT SEGURETAT

In&Out Seguretat és l'empresa número u a la comarca de l'Alt Empordà en instal·lacions de seguretat (dispositius d'alarmes, videovigilància, controls d'accessos, etc.). Situada al polígon industrial Pont del Príncep de Vilamalla, compten amb més de 30 anys d'experiència en instal·lacions d'indústries i de particulars.

La clau de l'èxit de l'empresa In&Out Seguretat és que la qualitat del producte i del servei no són una opció. Instal·len i fan el manteniment de sistemes de seguretat i de videovigilància de marques reconegudes.

A més, ofereixen un servei personalitzat a mida i basat en les necessitats de cada client i sempre amb l'última tecnologia disponible.

Han dissenyat dos kits específics d'alarma per a habitatges, «pensant en la necessitat actual i els problemes d'ocupació il·legal que hi ha a l'Alt Empordà», indiquen els seus responsables. «S'ha d'apostar per les empreses locals i desconfiar de les multinacionals del sector», afegeixen.

Per una altra part, aquesta empresa de l'Alt Empordà també disposa de l'última cambra termogràfica capaç de llegir la temperatura corporal de 60 persones per minut. Un dispositiu que actualment ja tenen instal·lat a notaries, fàbriques i col·legis. Les unitats que disposen són limitades i es dona l'opció de finançar-les en dotze mesos.



