L'empresa Giropès es reinventa per continuar creixent

L'empresa empordanesa Giropès SL ha reinventat la seva forma de treballar per adaptar-se a les noves mesures requerides per la situació actual, augmentant les mesures de seguretat dins de l'empresa i fomentant el teletreball en les posicions laborals que ho fan possible, aconseguint, així, mantenir la totalitat de la plantilla en un moment d'incertesa econòmica.

Giropès ha continuat treballant per desenvolupar nous productes i poder-los treure al mercat tal com estava previst, gràcies a un gran esforç de tot l'equip. El compromís dels treballadors de Giropès, juntament amb la inversió en I+D, per la qual s'aposta des de la direcció, ha fet possible l'ampliació de l'oferta d'indicadors de pes de la marca Giropès.

Durant aquest any 2020, ha sortit al mercat el nou indicador amb pantalla tàctil GI650, un dels nous productes estrella de la marca i que comporta un salt qualitatiu de l'empresa per convertir-se en una referència internacional pel que fa al pesatge de camions com introduint-se amb força al món més industrial i de les línies de producció. Aquest indicador se suma als GI4xx-EX per zones ATEX, al GI620 portàtil per pesatge en carretera, al GI410 RFID ideat per la gestió de línies de producció i al GI430D, pel pesatge de camions amb cèl·lules digitals.

L'augment d'oferta de visors ha provocat una reforma en l'espai de producció, millorant l'organització del magatzem de components, separant l'espai de la fàbrica per evitar que els processos de producció de ferro interfereixin en la confecció dels indicadors i dotant-lo d'un terra aïllant per una protecció més gran dels operaris.

Les millores en les instal·lacions i al procés productiu i operacional continuen sent un objectiu a curt i mitjà termini. Tot i la situació actual, l'empresa empordanesa no atura els projectes de millora buscant noves opcions de mercat i potenciant el caràcter internacional que va emprendre fa deu anys.

L'any vinent, 2021, es presenta incert, però amb projectes de gran envergadura per seguir amb la línia del 2019, quan es va aconseguir instal·lar, a Ghana, 23 bàscules de camions al port més important de la costa Oest del continent africà.

Sense descuidar petits projectes i instal·lacions amb empreses catalanes, Giropès està fent un salt en la indústria del pesatge, invertint en solucions d'automatització per a governs, grans empreses i enginyeries.



Cap al quart de segle

L'any 1996 es va crear l'empresa Giropès. Així l'any vinent complirà els 25 anys de la seva constitució i el seu desig és poder celebrar-ho amb nous èxits amb tots els seus col·laboradors i l'equip humà que fa que, en aquests moments, es pugui continuar parlant de futur.



