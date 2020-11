L'empresa Vitrosep neix a Figueres el 1992 amb l'objectiu d'oferir solucions per al tractament de les aigües de cantejat i bisellat a les indústries del vidre i l'òptica. Des de l'empresa, destaquen que el moment de realitzar una inversió i obtenir un sistema de tractament d'aigües, com les opcions que es poden estudiar, són diverses.

La importància de decantar-se per comprar una Vitrosep és que no sols el client està obtenint una solució segura i rendible, sinó que sap que hi ha un equip tècnic especialitzat que podrà donar-li resposta a qualsevol dubte que pugui plantejar-se-li, abans i una vegada sent client de Vitrosep. I tenint la certesa que, en el futur, podrà actualitzar el seu separador i transformar-lo en un nou model sense haver d'afrontar el pagament d'un nou sistema de tractament d'aigües.

Cada element que constitueix un separador de partícules de vidre Vitrosep és triat amb precisió perquè el total de la màquina maximitzi els resultats.

Aquests mateixos resultats, avalats per clients de tot el món, asseguren una fi òptima en la seva rutina de treball des de la incorporació del separador Vitrosep.

Portar aquest segell és parlar de qualitat en els processos, així com en tots els procediments que se segueixen per a poder obtenir un sistema completament tancat que impedeix la pèrdua d'aigua.

Treballar amb una Vitrosep li concedeix la tranquil·litat d'estar treballant amb un sistema que respecta el medi ambient, així com la salut de les persones.

Com a síntesi, la importància de tenir una Vitrosep és assegurar-se que no s'ha equivocat en triar en la compra, saber que l'empresa sempre serà aquí per al que necessiti, obtenint els millors resultats. Recordi: aigua neta, residu sec.



Vitrosep vol ajudar els seus clients en la lluita contra la pandèmia per Covid-19.

Ens podem trobar en el Vitrosep Store nous productes entre els quals destaquen: el desinfectant Gardobond Additive H 7315 que figura en la llista de productes viricides autoritzats a Espanya. Es pot demanar una mostra gratuïta des de VitrosepStore.

També l'e-book Covid-19 i tractament d'aigua en la indústria del vidre fa un repàs a les solucions Vitrosep sense oblidar els nous reptes plantejats per la nova pandèmia global.

