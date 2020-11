BIOT, energies sostenibles per al planeta i la butxaca

Narcís Isern va engegar el projecte de BIOT Energia Renovable l'any 2012. Enginyer de forest per la Universitat de Lleida, Isern, de seguida, va veure en les energies renovables un món tan interessant com prometedor. Però, el sector de l'energia no és gens fàcil per a les petites empreses, i ha sigut a partir de tenacitat, esforç i aprendre de l'experiència que BIOT s'ha consolidat en el sector. D'origen i amb base a l'Empordà, l'empresa ofereix els seus serveis per a llars, restaurants, hotels, granges, i indústries de tot Catalunya i Andorra.

Cada vegada són més coneguts els sistemes energètics renovables i, a BIOT, treballen, sobretot, amb biomassa, aerotèrmia, geotèrmia i fotovoltaica.

Si una cosa han après a partir de l'experiència, és que invertir en qualitat i eficiència sempre surt molt més rendible a llarg termini, tot i que no és fàcil arribar al consumidor final. L'aerotèrmia n'és un gran exemple, perquè, cada cop més valorada, ha carregat amb certa mala premsa derivada de l'ús d'equips aparentment més barats, no adaptats a les condicions i necessitats reals, cosa que fa que els consums d'electricitat es disparin.

La geotèrmia és l'altre sistema energètic en alça i cada vegada més valorat. No depèn de la temperatura exterior, i el seu rendiment és molt superior i constant durant tot l'any. Això permet reduir la potència contractada, evita sobredimensionar la instal·lació i allargar la vida útil dels equips.

Un bon dimensionament i un equip de qualitat són imprescindibles per optimitzar consums i vida útil dels equips, garantint, així, els objectius principals: rendibilitat i sostenibilitat.

Empreses com BIOT permeten als usuaris finals accedir a un bon assessorament que permeti invertir en qualitat i reverteixi en rendibilitat per a la butxaca i sostenibilitat per al medi.



