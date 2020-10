Reciclos: reciclatge amb recompensa als contenidors grocs de Figueres

Els veïns i les veïnes de Figueres compromesos amb el reciclatge poden obtenir recompenses cada vegada que reciclin les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Això és possible gràcies a l'aposta de l'Ajuntament per Reciclos, el primer Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) de reciclatge a l'Estat espanyol, que ha desenvolupat Ecoembes, l'organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d'envasos a tot el país.

Figueres s'ha convertit en un dels primers municipis catalans que aposta per aquest sistema de reciclatge que incorpora la tecnologia mòbil a aquest hàbit, i, al seu torn, premia els ciutadans recicladors amb incentius que ajudin a millorar el seu entorn més proper.

Els veïns i les veïnes de Figueres poden reciclar les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes en un dels 220 contenidors grocs dels carrers de la ciutat –als quals se'ls ha incorporat tecnologia– i obtenir recompenses en fer-ho. Entre aquests incentius, destaquen productes per fomentar la mobilitat sostenible i accions per millorar l'entorn dels ciutadans de Figueres, com la instal·lació de places d'aparcament per a bicicletes.



Fomentar un bon hàbit

«L'objectiu d'aquesta iniciativa és la de fomentar més el reciclatge a la ciutat de Figueres amb incentius que ajuden a millorar que els ciutadans i ciutadanes de la ciutat reciclin», ha declarat Sònia Trilla, regidora de Serveis Urbans i Medi Ambient.

Per fer ús de Reciclos, els ciutadans de Figueres només han de descarregar-se la webapp www.reciclos.com/cat, escanejar el codi de barres de l'envàs que volen reciclar i dipositar-lo en un dels contenidors grocs. En fer-ho, obtindran punts, denominats Reciclos, que podran canviar per les diferents recompenses que tinguin disponibles.

«Gràcies a Reciclos, els ciutadans compromesos amb el reciclatge, a més d'ajudar a estalviar energia o a donar una nova vida als envasos reciclant al contenidor groc, ara podran també contribuir a millorar Figueres a través de les recompenses que obtenen en reciclar. És la primera vegada a l'Estat espanyol que un sistema de reciclatge uneix tecnologia i recompenses per tal d'ajudar a reciclar més i millor. Reciclos, lluny de ser un projecte de futur, és ja una realitat», ha afirmat Gemma Arroyo, especialista en gestió de residus a Ecoembes. El Sistema de Devolució i Recompensa Reciclos va néixer a TheCircularLab, el centre d'innovació oberta d'Ecoembes.



No esperis a provar-ho

Nova estètica, nova dinàmica, més diversió! Amb app.reciclos.com

Aconsegueix RECICLOS reciclant les llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Escaneja sense límits i aconsegueix els teus Reciclos quan vagis al contenidor groc.