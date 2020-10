L'únic arròs fet i distribuït a la comarca és de Riumors

A la zona dels Aiguamolls de l'Empordà, entre els municipis de Riumors i Castelló d'Empúries, fa quatre anys que un treballador de la terra va decidir comercialitzar amb l'arròs que conreava. Josep Colls, des de l'Alt Empordà, distribueix al llarg del nostre petit territori un producte de qualitat, fruit de la climatologia especial de la comarca, el vent de la tramuntana i les suaus temperatures.

Arròs Tramuntana és un producte de qualitat i de proximitat, cuidat i treballat amb molta cura per convertir-se en un referent arreu. L'èxit durant la seva curta vida demostra el bon producte que s'ofereix. Els primers tres anys havien aconseguit doblar la venda del producte respecte a l'any anterior, una tendència que es va mantenir fins a la crisi de la Covid-19: «Les vendes s'han reduït fins a un quaranta per cent» destaca Colls, que tot i això ha vist doblar la demanda d'una de les seves varietats Carnaroli, arròs de gra gros, semillarg i perlat. «És d'una qualitat superior, ideal per fer risottos i a Itàlia és molt consumit», destaca.

A Arròs Tramuntana tenen dues varietats més. Per una banda, l'Onice: arròs semillarg cristal·lí i sense midons. Aquesta varietat no es passa mai i això el converteix en una varietat molt atractiva per als restaurants. És un arròs gustós i molt nutritiu, d'alt contingut en vitamines i aminoàcids. També tenen l'Onice integral, que en el procés d'elaboració manté tota la fibra.

El fet que estigui conreat a la plana i tocat per la tramuntana fa que necessiti menys tractaments, atès que el vent elimina bona part de les plagues que puguin presentar-se durant el creixement de la planta.

Mantenint la proximitat del producte, la venda també s'ofereix a prop de casa. Destaca la botiga de Fortià que no només ofereix el producte, sinó que el subministra a altres establiments. Majoritàriament, Arròs de Tramuntana es pot trobar als supermercats, a botigues petites i restaurants de l'Alt i el Baix Empordà. També atenen comandes a casa seva i a través del correu electrònic i ha vist com el seu producte s'ha estès ràpidament fora de les nostres fronteres.

ARRÒS DE TRAMUNTANA