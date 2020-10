Vi i paisatge com a identitat del Celler Cooperatiu d'Espolla

Un fragment de paisatge en forma de vi. Aquesta és una de les essències del Celler Cooperatiu d'Espolla, una de les empreses vinícoles amb més tradició a l'Alt Empordà que va néixer l'any 1931. I és que una de les apostes principals del celler és transmetre la diversitat dels paisatges únics i característics d'aquesta zona de la DO Empordà en forma de vi.

La col·lecció Vins de Postal està inspirada en les finques més peculiars dels socis per transmetre el caràcter genuí de la vinya cultivada en sòls granítics, argilosos i de pissarra, aguantant la Tramuntana en un paisatge entorn que defineix a la perfecció la vinyeta mediterrània. Unes edicions limitades que any rere any redescobreixen i posen en valor el patrimoni natural i vinícola de la Cooperativa.

D'aquesta col·lecció exclusiva, el vi Les Auledes 2017 acaba de sortir al mercat amb un reconeixement internacional amb la medalla d'or al Concurs internacional de Garnatxes del món, l'únic vi blanc premiat de l'Empordà. Els viticultors Xavier Calzas, pare i fill, mostren l'esperit de la firma de vins altempordanesos, una fusió entre tradició, paisatge i avantguarda per completar una oferta de vins única, exclusiva i de casa.



CELLER COOPERATIU D'ESPOLLA