La riquesa dels vins dolços de l'Empordà

Un dels fenòmens més rellevants a l'Empordà és la riquesa dels seus vins dolços, n'hi ha de moltes tipologies i, si hi volem entrar a fons, trobarem tota una infinitat de variants, un gran valor per als amants del vi.

Ompliríem pàgines de referències històriques dels dolços a l'Empordà, històries compartides amb els veïns del Llenguadoc-Rosselló, ja que la vinya i el vi no hi entén de fronteres...

Un dels trets que més ens diferencia d'altres llocs del món és la nostra riquesa varietal de Lledoners, terme local que utilitzem a l'Empordà per referir-nos a les garnatxes, ja que el terme garnatxa, a un empordanès, l'aboca al vi dolç d'aquesta varietat. De garnatxes, principalment, en tenim tres, la negra, la blanca i la roja, les tres amb gran aptitud per als dolços.

L'elaboració més simple és la de les misteles, que són vins dolços resultants d'afegir alcohol vínic al most del raïm fins a obtenir una graduació de 15 graus d'alcohol i impedint-ne la fermentació, la mistela, per tant, no té ànima de vi, ja que no ha sofert fermentació, però és l'elaboració que manté més pura l'escènica aromàtica del raïm i, també, la més dolça, podent elaborar-se amb qualsevol varietat, podent tenir gran varietat de colors i aromes depenent de la varietat que procedeix.

El moscatell de l'Empordà és un vi de qualitat produït a la DO Empordà, elaborat a partir de raïms de moscatell d'Alexandria o Frontignan (gra petit), el most ben macerat inicia una fermentació fins a una graduació d'uns 2 graus d'alcohol, tot seguit, s'hi afegeix alcohol per aturar la feina dels llevats, quedant entre 15-18 graus d'alcohol. A diferència de la mistela, és menys dolç i més complex a causa del procés de fermentació.

La garnatxa de l'Empordà és, sens dubte, el vi generós dolç més conegut i emblemàtic, el vi amb més personalitat, un vi de color ambre i toc sedós, de glop ample i sucre just i una complexitat i riquesa de matisos inigualable, vi de benvinguda i de meditació, de convivència i de repòs, d'arrel i de somni. Es maceren els raïms de lledoners ben madurs donant mostos que, posteriorment, fermentaran tot reduint la quantitat de sucres i donant part de l'alcohol natural, abans d'acabar la fermentació s'encapçala amb alcohol fins a 15-20 graus.

El procés d'envelliment de la garnatxa és el que li donarà l'essència, pot ser de múltiples variants, però sempre amb esperit oxidatiu, vins envellits en Soleres, sol i serena en gerres de vidre, envelliments en bota respectant anyada, entre altres fan la nostra garnatxa un vi increïble, potser no és el més venut o el més de moda, però sens dubte és un tresor històric amb un valor incalculable.



