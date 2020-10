El nou vi Claret d'Albera, novetat d'aquest any del Celler Martí Fabra

El Claret d'Albera és el nou vi del Celler Martí Fabra d'aquesta temporada. Va néixer la verema passada, quan els responsables d'aquest celler de Sant Climent Sescebes es van trobar amb unes vinyes que donaven poc grau per fer vi negre, però que tenien un raïm d'un gran potencial. Llavors van decidir de vinificar aquest raïm, per tal de fer-ne un claret. Els seus impulsors confessen que la idea els va engrescar, ja que recuperaven una tipologia de vi típica de casa i que s'ha anat perdent enfront dels rosats.

El raïm es va macerar durant tres dies i dues nits, tal com ho van trobar escrit als receptaris antics. Passat aquest temps, el vi va fermentar en tines de formigó, on va reposar amb les mares durant nou mesos.

El resultat és un vi d'un vermell brillant, intens en nas i amb cos en boca. Un vi gastronòmic, per acompanyar plats elaborats i que té potencial d'envelliment. El seu consum no està limitat només als mesos d'estiu, sinó que es tracta d'un vi apte per beure tot l'any.



Premi a una trajectòria

D'altra banda, en el marc de la Festa dels Millors Vins, de la Guia de Vins de Catalunya 2020, celebrada a Barcelona i que enguany arriba a la dotzena edició, es va premiar la trajectòria de Martí Fabra i Carreras, del Celler Martí Fabra. El guardó valora la seva feina al capdavant del celler i reconeix, també, una vida dedicada al vi.

Nascut en una família de pagès, des de ben petit, Martí Fabra va ajudar a casa traient a pasturar el ramat, pelant suro, treballant les vinyes i elaborant vi. Precisament, el treball de la vinya i l'elaboració de vi, de seguida, va captar la seva atenció i curiositat. Aconseguint llibres i manuals, i amb l'ajuda del llavors enòleg de la cooperativa d'Espolla, es formà en el seu temps lliure en enologia. A poc a poc, el vi va ocupar més temps i esforços, dedicant-se, finalment, només a la vitivinicultura.



