Un celler familiar i ecològic guanyador en dues ocasions del Gran Vinari d'Or

A Garriguella, hi ha un celler familiar, dedicat a la viticultura ecològica i que prioritza les varietats autòctones, com ara les garnatxes i carinyenes. El celler Mas Llunes treballa amb vinyes pròpies plantades, majoritàriament, en terrenys de pissarra a Garriguella mateix. Aquest celler sempre busca estar a l'avantguarda.

Aquest mes d'octubre, el celler de la DO Empordà va rebre el premi Gran Vinari d'or 2020, el Finca Butarós 2014, sent l'únic celler que ha aconseguit dos cops aquest guardó. Es tracta d'un vi negre de guarda de dotze mesos elaborat amb carinyena (60%) i garnatxa (40%). Els raïms d'aquest vi provenen d'unes vinyes centenàries plantades a finals del segle XIX al Paratge de Butarós, a Garriguella. L'arbre que decora l'etiqueta és un server centenari, al mig de la finca. Com a properes novetats, cal destacar l'Esventat, el vi blanc i negre, dos vins monovarietals de garnatxa, elaborats sense sulfits afegits i amb llevats indígenes.

El celler garriguellenc també realitza diverses activitats d'enoturisme, on destaquen la visita històrica als búnquers i el Tast Sensorial, un tast únic i innovador. Les visites es realitzen amb grups reduïts i extremant les mesures higièniques, a causa de la pandèmia del coronavirus. Aquest any, tot i les restriccions causades per la Covid, han continuat incrementant el nombre de visites a les seves instal·lacions.



LA FITXA

Mas Llunes