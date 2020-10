La Llar del Nadó de Figueres torna als seus orígens

Fa més de 50 anys, al carrer Caamaño de Figueres hi havia una botiga dedicada als nadons que era una referència a la comarca: l'Hogar del Bebé. Convertida en Llar del Nadó, aquest negoci familiar ha anat creixent i evolucionant a càrrec de fins a quatre generacions diferents. Si l'any 2020 començaven anunciant que una part de la seva col·lecció, dedicada a les cerimònies, es traslladava als baixos de Can Monturiol (carrer Caamaño, 7) ara ho fan al complet. «Vam tenir l'oportunitat de reformar una altra planta i vam decidir tornar a casa», explica Isabel, una de les propietàries de la botiga.

El nou espai, «millor exposat i amb un millor servei», ha estat redistribuït per obtenir fins a tres plantes dedicades a La Llar del Nadó. L'accés pel carrer Caamaño, on hi ha la roba per a nadons; la planta baixa, dedicada a la puericultura i a les llistes de naixements, i una planta superior, exclusiva per a les cerimònies, com ara batejos, comunions i casaments, per vestir infants des de mesos fins a divuit anys. Cal destacar que la botiga s'assegura de no vendre dos vestits iguals per a la mateixa cerimònia.

Tenint en compte les mesures de seguretat recomanades per prevenir la Covid-19, és important destacar l'ampli espai que amb aquest trasllat ha guanyat la botiga per atendre còmodament els seus clients.

La constància i bona feina al llarg dels anys l'ha convertit en una de les poques empreses del sector que persisteixen en el temps i per això el que ofereixen atrau fins i tot clients de Barcelona.



Llar del Nadó

Adreça: carrer Caamaño, 7

Telèfon: 972 505 243

Web: www.llardelnado.com