Ofi-web Empordà: Guanyeu presència online d'una manera més fàcil i ràpida

Conscients de la situació en què vivim i amb la intenció de resoldre la necessitat de fer un lloc web on el preu no sigui un obstacle per estar a internet, Ofi-web Empordà té la solució. Tant si voleu un blog com si el que necessiteu és una botiga o catàleg online per fer visibles els vostres productes i serveis, tenen el «sota, cavall, rei».

Després de més de 15 anys donant servei als seus clients, ara aporten la seva professionalitat i experiència a botigadewebs.com. En aquesta pàgina trobareu la manera més senzilla i ràpida de tenir el vostre propi web amb una bona qualitat i on només us demanen què hi voleu posar. Tota la resta (registre de domini; hosting on allotjar el web; i posar-hi el contingut tant gràfic com escrit), ho fan per vosaltres. Els tres models a triar són el blog, la pàgina corporativa o la botiga online.

«Sabem que quan es comença a posar en pràctica la idea de tenir un lloc web i s'ho vol fer un mateix, el 70% de les vegades no s'acaba», expliquen des d'Ofi-web Empordà SL. Això és que el procés es pot complicar a l'hora de triar proveïdor de hosting, sorgeixen problemes tècnics o el dubte de si s'està fent bé i si la plataforma serà segura. «El temps també és un factor a tenir en compte», tal com expliquen els professionals d'aquesta empresa figuerenca, «anem postergant les tasques de la web i queda per fer». Per evitar aquest i altres errors comuns, es planteja una opció senzilla i adaptada a totes les necessitats.



