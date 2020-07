L'Hort d'en Minguets, l'encant del jardí-terrassa amb més caràcter del cor de Roses

El local obre a les 7 de la tarda i té com a avantatge que la cuina està funcionant fins a les 3 de la matinada.

El local obre a les 7 de la tarda i té com a avantatge que la cuina està funcionant fins a les 3 de la matinada. EDUARD MARTÍ

L'Hort d'en Minguets és un dels bars de tapes-restaurant amb més encant i caràcter del cor de Roses. Després de tancar les portes l'octubre del 2019, ha reobert amb nova gerència. Els rosincs Basel Junaidi, David García i Fede Fernández, propietaris del grup Xiri d'Akells, han donat una nova oportunitat a aquest emblemàtic local, seguint la filosofia que ja apliquen als seus xiringuitos: establiments enfocats al públic local amb preus populars.

Si el que voleu és gaudir del bon ambient del jardí terrassa i de l'agradable temperatura del vespre-nit, aquest és el lloc ideal. L'establiment obre a les 7 de la tarda i té com a avantatge que la cuina està funcionant fins a les 3 de la matinada. L'oferta gastronòmica de L'Hort d'en Minguets inclou plats vegetarians, torrades i cuina casolana. L'àmplia carta de còctels que us ofereixen és un dels trets d'identitat del Xiri d'Akells, traslladat ara també al local del carrer de les Cosconilles.



L'Hort d'en Minguets, al cor de Roses en una ubicació immillorable



«L'Hort d'en Minguets té molt de recorregut, en una construcció antiga amb una terrassa màgica», comenten els nous propietaris, mentre argumenten les motivacions que els han impulsat a embarcar-se en aquest nou negoci: «Primer va ser el propi local. Poder gestionar un dels locals emblemàtics de Roses ens permet créixer. Per un altre costat, perquè el fet de gestionar els xiringuitos de Roses fa que la nostra empresa només treballi en temporada. Agafant un projecte com aquest ens permet tenir feina per a tot l'any i al cor de Roses, en una ubicació immillorable».

El «bon rotllo» que transmeten Basel Junaidi, David García i Fede Fernández s'aprecia passant una bona estona a L'Hort d'en Minguets. «Treballem amb moltes ganes i pensant en les moltes sorpreses que ens esperen a partir d'aquest hivern», ens avancen.

De fet, la idea dels tres socis és poder reestructurar l'horari un cop acabi la temporada turística –entre finals de setembre i principis d'octubre– i continuar obrint els caps de setmana i les festes assenyalades, com Nadal, Cap d'Any i Carnaval.



LA FITXA: