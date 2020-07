Immo365CostaBrava by Immocenter és l'agència de referència de la Costa Brava

Immo365CostaBrava by Immocenter és l'agčncia de referčncia de la Costa Brava

Immo365 CostaBrava by Immocenter és una de les agències immobiliàries catalanes més importants de la Costa Brava, a Catalunya. Fundada el 1975 i especialitzada en la inversió, compra i venda d'immobles a Espanya, l'agència treballa molt la relació directa amb els clients, les noves tecnologies i els seus professionals són multilingües.

Immo365 treballa a fons en els serveis oferts als clients. Present a les xarxes socials, l'agència té una cartera de més de 1.000 propietats en venda. Ideal perquè el client pugui prendre la bona decisió i faci la compra dels seus somnis. Si voleu vendre, totes les propietats estan disponibles en el seu lloc web i també es publiquen en diversos suports que permeten una visibilitat molt alta en l'àmbit internacional.

Magnífica casa amb vistes al mar i al port esportiu, a Arenys de Mar, valorada en 1.050.000 euros.

Ofereix cases de vacances, viles, cases rurals, apartaments, estudis, masies, parcel·les edificables, urbanitzacions i locals comercials. Moltes opcions per invertir a la vostra residència principal o segona residència fora de grans ciutats, com ara a Platja d'Aro i a tota la zona del Baix Empordà.

Esplèndida vil·la amb vistes al mar i als Pirineus, esplèndid jardí ple d'encants a Roses, a Mas Fumats, per valor de 700.000 euros.

No ho dubteu més, veniu a conèixer Immo365 Costa Brava by Immocenter per començar amb el vostre projecte a Catalunya.



