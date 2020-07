La Caja Dulce, la nova rebosteria a domicili que serveix a tot Girona

La Caja Dulce és una empresa de rebosteria italiana a domicili que va sorgir arran de la situació de la Covid-19, per evitar el desplaçament de la gent i per oferir-los més comoditat. Ofereixen pastissos de tota mena, per aniversaris, esdeveniments i càterings, entre d'altres, i són al gust del client, és a dir, cada persona pot triar el disseny, els gustos, els colors i la temàtica del pastís i no els obliguen a escollir entre uns pastissos en concret d'un catàleg, de fet, els suggereixen que els enviïn imatges o idees per poder adaptar-se al màxim al que vol cadascú.

Tots els productes de La Caja Dulce són frescos i de temporada, a diferència d'altres rebosteries, no utilitzen productes congelats; tenen la fruita fresca i les cremes les fan al moment d'elaborar la comanda del client.

A més a més, com explica l', propietària de l'empresa: «Tot el que cuinem ho fem amb molta cura i afecte, amb la màxima qualitat possible i amb el valor afegit de la comoditat. [...], per això cada un d'ells és únic i el resultat final, després de molt d'esforç i dedicació, té un toc especial que a altres pastisseries no es troba».

Però no només fan pastissos per particulars, a La Caja Dulce també treballen amb empreses i fan tota mena de postres per restaurants, com L'Origano de Figueres. Tenen una gran variació de postres, des d'italians, com el tiramisú, fins a més locals, com la crema catalana. Ofereixen els seus productes a tota la província de Girona i, pel que fa al transport, compten amb una empresa amb furgonetes frigorífiques que arriben fins a la porta del client.

En ser una empresa a domicili, a La Caja Dulce no tenen una botiga física oberta al públic, però el laboratori on realitzen totes les comandes de la gent està situat a Figueres.



Per una banda, en ser una empresa tan nova, encara no compten amb una pàgina web, però estan treballant per tenir-ne una molt aviat.

D'altra banda, es pot contactar amb La Caja Dulce mitjançant una trucada telefònica o un missatge de Whatsapp al 674 698 006. També podeu trobar la pastisseria a Instagram (@la_caja_dulce) on mostren imatges del resultat final del que cuinen.