Restaurant de referència en propostes de peix fresc i cuina de mercat

El Caiman és ideal per gaudir de la bona cuina i de les millors vistes. empordà

El restaurant El Caiman, situat al bell mig de la plaça Catalunya de Roses, és un lloc de referència per a tota la gent del poble i de l'Empordà en general. Els clients habituals valoren molt positivament la gran diversitat de propostes i el tracte dels professionals que hi treballen, que sempre es mostren propers i disposats a donar els millors consells per gaudir d'un bon àpat.

Amb una situació excepcional i amb unes vistes espectaculars sobre la badia de Roses, El Caiman esdevé la millor opció a l'hora de gaudir amb la família, els amics o la parella. La proposta gastronòmica d'aquest local es basa en un producte de primeríssima qualitat, a través dels quals s'elaboren els plats basats en cuina de mercat. Això queda palès, sobretot, en els plats de peix i marisc, un producte que s'adquireix cada matí a la llotja de Roses. En aquesta línia cal destacar la to-nyina, els calamars a la planxa o la gamba de Roses. A més, el local disposa d'una extensa carta de referències vitivinícoles per tal de marinar cada una de les propostes amb els millors vins de l'Empordà o d'altres denominacions d'origen.

A part dels serveis de migdies i vespres, El Caiman també és un bon lloc per gaudir d'un bon esmorzar o bé per prendre un aperitiu, amb el qual es pot gaudir de la seva carta de cerveses. Durant la temporada d'estiu, època de gran afluència del local, El Caiman obre cada dia. L'horari d'obertura és de vuit del matí fins a les dotze de la nit.