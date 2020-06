La referència en cuina catalana i bons arrossos

Can Parera és un bon restaurant familiar de cuina casolana.

El restaurant Can Parera és conegut per la seva bona cuina casolana. L'èxit indiscutible d'aquest restaurant de Viladamat és l'elaboració dels plats al moment, amb senzillesa i una preparació excel·lent.

La dedicació de Can Parera el fa un restaurant de referència de la gastronomia comarcal on poder gaudir d'un àpat com a casa, i també d'espectaculars esmorzars de forquilla i brasa.

El restaurant disposa d'un menú diari que es complementa amb una carta variada en la qual sobresurten els arrossos. A l'estiu, Can Parera també obre per sopar els divendres i dissabtes. L'espai, a peu de carretera, és de fàcil accés i compta amb aparcament.