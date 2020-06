Proposta tradicional i familiar sota una pineda

El restaurant Miralles, situat a l'N-260 –la carretera que va cap a Llançà– ofereix una proposta única i tradicional al bell mig d'una pineda. Amb més de trenta anys d'experiència, aquest establiment és ideal per a famílies i grups, ja que disposa d'un gran espai amb aparcament i un parc infantil pensat per als més menuts de la casa. A més a més, disposa d'una zona chill-out al voltant d'una piscina que permet relaxar-se abans o després dels àpats tot prenent una copa.

Ja fa tres anys que el restaurant Miralles ha apostat per obrir tot l'any, completant el servei amb espectacles de teatre, música i poesia. Durant la temporada d'estiu, des del juny fins al setembre, està obert cada dia de la setmana, mentre que la resta de l'any obre els caps de setmana. Si es consulta, hi ha la possibilitat d'obrir la resta de dies.

El restaurant llançanenc serveix esmorzars, dinars i sopars amb possibilitat de triar carta o menú per 20 euros. Si es prefereix carta, el preu és d'uns 25 euros per persona amb un plat, postres i beguda. També es fan preus especials per a grups, ideals per casaments, comunions i batejos, tenint en compte que l'espai de l'establiment és molt gran i està preparat per acollir moltes persones.

Apostant pels productes de quilòmetre zero, s'ofereix cuina tradicional catalana amb plats únics de l'Alt Empordà. Tot el menjar és casolà i les principals especialitats són l'arròs a la cassola, els cargols a la gormanda i la carn a la brasa.

A partir del 9 de juliol, cada dijous a la nit hi haurà un concert de jazz.