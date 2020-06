La mOd estrena l'estiu amb creps i croquetes

La mOd dona la benvinguda a l'estiu amb creps bretones i croquetes molt variades a la seva carta, que continua essent dinàmica i, sobretot, adaptada al gust dels seus clients. El propietari Marcos Closa va pensar que la crep és un producte que ve molt de gust durant els mesos més calorosos de l'any i han decidit oferir-la als seus amics. «Nosaltres fem la crep bretona amb farina de fajol, que és rica en proteïnes i és molt nutritiva. Té un punt cruixent a l'exterior i més tendre a l'interior», detalla la cap de cuina Mercè Asensio, popularment coneguda com a Pistoles.

Pel que fa als farcits son molt variats. «Tenim creps de pernil d'ànec, de salmó i fins i tot d'anxoves de l'Escala amb confitura de tomata». La presentació del menjar i la creativitat són els plats forts de la mOd perquè Asensio ha estudiat Belles Arts a la Facultat de Sant Jordi de Barcelona i és conscient que «la cuina és sabor, vista, olfacte i també el so». I és que la música de jazz és la protagonista d'aquest espai situat al passeig Marítim de Riells.

Un altre producte que ha potenciat el local són les croquetes. «Tenim una selecció curiosa i divertida, que és el que ens interessa. Pels que són vegans tenim croquetes de trompetes de la mort amb moniato. També n'oferim de gambes de Palamós, de cua de bou amb rossinyols, d'ous estrellats amb xistorra i de marisc. Fins i tot, en tenim de xocolata amb taronja i de llet fregida i llimona», explica Asensio.

La carta varia en funció de l'època de l'any. «Ara per l'estiu tenim com un dels plats estrella el gaspatxo de síndria, que és molt fresc i vitamínic. Per la tardor, tenim la intenció d'introduir la crema de verdura i la sopa de ceba. Tot evidentment amb productes naturals, sans i de quilòmetre zero». D'aquesta manera, la mOd, que vol convertir-se en un club de jazz de referència, s'adapta a l'estacionalitat i al producte de temporada.

Una de les grans novetats que s'ha posat en marxa aquest l'hivern han estat els concursos de truites. «Els clients cuinen a casa seva i ho porten aquí. Estem acostumats a servir-los, però un dia son ells els que ens apropen les seves propostes culinàries. Busquem interacció amb els nostres amics i gràcies a aquest mètode ho aconseguim. Premiem la millor truita i la truita més original. Els millors aconsegueixen una entrada per a dues persones a l'Spa de l'Hostal Empúries».

Estava previst també un concurs dedicat a les croquetes a l'abril, però amb el confinament no s'ha pogut fer. Probablement es recuperi en altres dates. «Inclòs ens estem plantejant organitzar concursos de montaditos i pastissos... Tenim moltes idees que anirem concretant», conclou la cap de cuina de la mOd.